Горіховий Спас 2021 в Україні припадає на неділю, 29 серпня. Свято відоме серед православних і під іншими назвами — Третій Спас, Хлібний або Спас на полотні.

Цей день знаменує завершення жнив і дозрівання горіхів. Під час Горіхового Спаса наші предки пекли хліб з борошна нового врожаю. Господині також робили різні заготовки з горіхів на зиму.

Також існують й інші традиції – 29 серпня заведено святити горіхи та хліб, а після походу до храму накрити пишний стіл для сім’ї та друзів. Крім горіхів і хліба можна святити фрукти, воду та мед, які теж дозволено розділяти з близькими під час святкової трапези.

Раніше в храм носили льон, прядиво та полотно, які використовувалися для лікування і ворожіння. Вважалося, що одяг з такого льону — цілющий. У церкві також заведено освячувати навіть горіхові гілки та листя для настоянок, а також виноград, який встиг дозріти.

Святити нові колодязі під час Третього Спаса — хороша прикмета.

До Горіхового Спасу якраз закінчився Успенський піст, який розпочався 14 серпня і тривав два тижні. Тому у виборі страв обмежень немає.

Святковий стіл повинен бути багатим — за традицією, до трапези робиться горіхова настоянка, яка нібито має лікувальні властивості. Раніше вірили, що вона особливо корисна під час лікування застуди та травм суглобів. Господині також готували хліб з борошна нового врожаю і різні пироги з фруктовою начинкою.

Також в стародавні часи предки влаштовували різні ярмарки, де продавали фрукти та овочі. Відвідувачі веселого заходу зобов’язані купити хоча б один товар — піти з порожніми руками вважалося поганою прикметою.

Крім відпочинку, під час Горіхового Спаса також вітається і праця на полі — сезон збору врожаю у самому розпалі. З наближенням осені заведено збирати овочі та фрукти, консервуючи їх на зиму.

Дізнатися про інші свята у 2021 році можна в православному в календарі від Факти ICTV. Наприклад, на 11 вересня припадає свято і строгий пост Усікновення глави Іоанна Предтечі. 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, а 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього (строгий піст).