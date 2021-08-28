Успіння Пресвятої Богородиці у 2021 році припадає на суботу, 28 серпня. Це дванадесяте неперехідне свято відзначають як в католицьких, так і в православних церквах — відбувається спогад смерті (успіння) Божої Матері.
У цей день варто привітати близьких і друзів, які підуть на урочисте богослужіння в храм.
Вважається, що Свята Марія всього лише заснула, щоб через три дні прокинутися і переселитися в небесне житло, тому свято називається успінням.
Факти ICTV приготували оригінальні привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в Viber, які зроблять приємно дорогим людям навіть на відстані.
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Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
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Вітаю з Успінням Діви Марії,
Богородиці нашої Святої!
Нехай тебе добрий Ангел, незримо,
Веде до щастя дорогою прямою!
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З Успінням Богородиці
Сердечно вас вітаю,
Добра й благополуччя
Вам від душі бажаю.
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Зі святом Успіння тебе я вітаю!
Жити без смутку тобі я бажаю!
Нехай віра буде міцною, надія допомагає,
Любов в гарячому серці горить, не згасає.
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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливими і здоровими, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести життя тільки за вірним курсом.
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Щиро вітаю вас зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай рідні будуть щасливі й здорові, в домі мир панує і благодать, а Пресвята Мати завжди оберігає від зла.
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Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,
Її Успіння сьогодні згадуємо.
Вам щиро бажаємо миру та щастя,
Хай незгоди покинуть вас назавжди!
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Як і всім великих церковних свят, дню Успіння Пресвятої Богородиці передував пост. Цього разу це двотижневий строгий Успенський піст, який закінчується 28 серпня, підготувавши вірян до свята.
В кінці серпня українці також будуть святкувати й Горіховий Спас, який припадає на 29 серпня. Цей день знаменує завершення жнив і період дозрівання горіхів. Під час свята заведено збирати урожай і готуватися до осені, яка настане через кілька днів.
Ознайомитися з православним календарем на 2021 рік можна тут.