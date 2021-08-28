Успіння Пресвятої Богородиці у 2021 році припадає на суботу, 28 серпня. Це дванадесяте неперехідне свято відзначають як в католицьких, так і в православних церквах — відбувається спогад смерті (успіння) Божої Матері.

У цей день варто привітати близьких і друзів, які підуть на урочисте богослужіння в храм.

Вважається, що Свята Марія всього лише заснула, щоб через три дні прокинутися і переселитися в небесне житло, тому свято називається успінням.

Факти ICTV приготували оригінальні привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в Viber, які зроблять приємно дорогим людям навіть на відстані.

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Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

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Вітаю з Успінням Діви Марії,

Богородиці нашої Святої!

Нехай тебе добрий Ангел, незримо,

Веде до щастя дорогою прямою!

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З Успінням Богородиці

Сердечно вас вітаю,

Добра й благополуччя

Вам від душі бажаю.

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Зі святом Успіння тебе я вітаю!

Жити без смутку тобі я бажаю!

Нехай віра буде міцною, надія допомагає,

Любов в гарячому серці горить, не згасає.

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливими і здоровими, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести життя тільки за вірним курсом.

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Щиро вітаю вас зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай рідні будуть щасливі й здорові, в домі мир панує і благодать, а Пресвята Мати завжди оберігає від зла.

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Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,

Її Успіння сьогодні згадуємо.

Вам щиро бажаємо миру та щастя,

Хай незгоди покинуть вас назавжди!

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Як і всім великих церковних свят, дню Успіння Пресвятої Богородиці передував пост. Цього разу це двотижневий строгий Успенський піст, який закінчується 28 серпня, підготувавши вірян до свята.

В кінці серпня українці також будуть святкувати й Горіховий Спас, який припадає на 29 серпня. Цей день знаменує завершення жнив і період дозрівання горіхів. Під час свята заведено збирати урожай і готуватися до осені, яка настане через кілька днів.

Ознайомитися з православним календарем на 2021 рік можна тут.