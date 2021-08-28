Успіння Пресвятої Богородиці – привітання в листівках

28 серпня віряни традиційно відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято встановлене на згадку про день закінчення земного життя Матері Божої.

Сьогодні варто привітати своїх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV підготували добірку найкращих привітань у листівках з Успінням Пресвятої Богородиці.

У народі це свято ще називають Першою Пречистою. Вважається, що саме сьогодні закінчилося земне життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Згідно із переказами, за три дні до смерті Матері Божій явився архангел Гавриїл. Він попередив її про перехід до життя небесного, який має відбутися зовсім скоро. А для того, щоб вона повірила архангелу, він подарував їй пальмову гілку.

Прощання з Матір’ю Божою відбулося в Єрусалимі, де зібралися апостоли, які проповідували у різних країнах світу. А сам Ісус Христос у супроводі душ праведників, ангелів та архангелів зійшов на землю і забрав тіло й душу Богородиці на небеса.

Згідно християнською вірою, смерть – це випробування, яке має пройти кожен, щоб перейти у вічне життя. Тому церква називає цей день саме успінням, а не смертю.

День Успіння Богородиці вважається святом, а не приводом для смутку, адже Богоматір возз’єдналася зі своїм сином.

28 серпня заведено ходити до церкви, освячувати насіння та колоски пшениці з нового врожаю. Також цього дня вже можна накривати пишний стіл, оскільки напередодні свята закінчився Успенський піст.