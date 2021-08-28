28 серпня відзначають одне із великих православних свят – Успіння Пресвятої Богородиці. Воно є одним із дванадцяти головних свят у церковному календарі.

У цей день прийнято ходити до церкви, а також вітати всіх близьких, бажаючи здоров’я, любові, миру та спокою на серці. Факти ICTV підготували привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в прозі.

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У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

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У день Успіння Пресвятої Богородиці дозвольте привітати вас. Святкуйте цей великий день у тихій радості й благочесті, і пошле вам Господь своє знамення. Дари Його будуть духовними. Прийміть їх із честю та з послухом!

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Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Хай життєвий шлях Богородиці та святі молитви зігрівають і наповнюють душі благодаттю. Нехай дарують терпіння, розуміння й доброту помислів всім людям на планеті.

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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і щиро хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все гарне та добре, надіслане тобі.

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Вітаємо вас з великим святом – Успіння Пресвятої Богородиці. Не дивуйтесь, що смерть матері Господа вашого святкує люд в церквах і соборах. Це не радість, а спогад на славу жінці, яка народила Спасителя нашого. Зі святом!