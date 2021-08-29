Щороку 29 серпня православні християни відзначають Горіховий Спас. Це останнє завершальне свято з трьох літніх Спасів.
За традицією, цього дня всі прощаються з літом і починають активно займатися підготовкою до осені – робити заготівки, збирати горіхи та гриби.
Сьогодні варто привітати всіх православних з великим церковним святом.
Для цього Факти ICTV підготували добірку найкращих СМС-привітань з Горіховим Спасом.
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Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
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Сьогодні настав Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
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Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
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З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров’я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
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З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
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Свято Горіхового Спасу ознаменує початок осені, у цей період починають достигати ліщина та горіхи. За традицією, 29 серпня українці пекли хліб та робили горіхову настоянку на зиму. Через це у народі побутує інша назва свята – Хлібний Спас.
У день Горіхового Спасу заведено ходити до церкви, освячувати яблука, хліб, горіхи та сезонні фрукти, щоб у домі завжди був достаток.
Після ранкової служби віряни зазвичай йшли додому і накривали святковий стіл. На столі обов’язково мала бути горіхова настоянка, свіжий хліб та пироги з фруктовими начинками.
Додому на частування можна запрошувати гостей та родичів, оскільки напередодні свята закінчився Успенський піст.
У цей день не можна лаятися, лихословити, заздрити та ображати інших людей. Потрібно бажати всім добра та пробачати образи.
Також у свято Горіхового Спасу краще не лінуватися та байдикувати. В цей день можна активно збирати урожай, готуватися до зими та робити запаси.