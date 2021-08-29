Щороку 29 серпня православні християни відзначають Горіховий Спас. Це останнє завершальне свято з трьох літніх Спасів.

За традицією, цього дня всі прощаються з літом і починають активно займатися підготовкою до осені – робити заготівки, збирати горіхи та гриби.

Сьогодні варто привітати всіх православних з великим церковним святом.

Для цього Факти ICTV підготували добірку найкращих СМС-привітань з Горіховим Спасом.

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Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

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Сьогодні настав Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

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Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

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З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров’я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

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З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

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Свято Горіхового Спасу ознаменує початок осені, у цей період починають достигати ліщина та горіхи. За традицією, 29 серпня українці пекли хліб та робили горіхову настоянку на зиму. Через це у народі побутує інша назва свята – Хлібний Спас.

У день Горіхового Спасу заведено ходити до церкви, освячувати яблука, хліб, горіхи та сезонні фрукти, щоб у домі завжди був достаток.

Після ранкової служби віряни зазвичай йшли додому і накривали святковий стіл. На столі обов’язково мала бути горіхова настоянка, свіжий хліб та пироги з фруктовими начинками.

Додому на частування можна запрошувати гостей та родичів, оскільки напередодні свята закінчився Успенський піст.

У цей день не можна лаятися, лихословити, заздрити та ображати інших людей. Потрібно бажати всім добра та пробачати образи.

Також у свято Горіхового Спасу краще не лінуватися та байдикувати. В цей день можна активно збирати урожай, готуватися до зими та робити запаси.