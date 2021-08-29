День шахтаря 2021 в Україні припадає на останню неділю літа, 29 серпня. І хоча свято заснували ще за часів СРСР, дата урочистості залишилася незмінною.

День шахтаря затвердили ще в 1947 році, а перше святкування відбулося вже в 1948 році. В уже незалежній Україні свято було засновано у 1993 році указом першого президента країни Леоніда Кравчука.

У цей день варто привітати всіх тих, хто пов’язав своє життя з небезпечною професією видобутком вугілля, подякувавши за важку працю.

Факти ICTV приготували найкращі привітання з Днем шахтаря в картинках і СМС, які порадують працівників вугільних шахт навіть на відстані.

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Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш везло,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

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В День шахтаря, мій друже, я вважаю обов’язком і честю поплескати тебе по плечу і, привітавши зі святом, побажати ніколи не схилятися під будь-якими негараздами в житті і завжди триматися з честю і вірою у власні сили! Будь відкритий світу – і він відповість тобі добром!

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Шахтар — це саме та професія, яка заслуговує найбільшої поваги. Ваш внесок у розвиток нашої країни найвагоміший. Бережіть себе! З Днем шахтаря вас.

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Все багатство, що таїть земля, ви підіймєте на гору для народу, і, мабуть, важче вашої роботи ще треба пошукати … Вітаю з Днем шахтаря! Нехай важка праця не лежить важким тягарем на ваших плечах, нехай голова завжди буде гордо піднята, а на вустах – усмішка!

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Нехай сьогодні та завжди шахтарям світить яскраве сонце благополуччя, удачі та любові, а довгі роки життя будуть наповнені вдячністю і ніжністю рідних! З Днем Шахтаря! З Днем Героя!

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Шахтарів я всіх вітаю,

І бажаю їм добра,

Більше світлого бажаю,

Де вугілля й чорнота!

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Вітаємо усіх шахтарів

В це свято нехай у них

Буде мінімум роботи І побільше вихідних!

Вітаємо вас! Здоров’я, Задоволення і сил,

Щоб кожен день посмішку,

Радість, щастя приносив!

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Вітаю з Днем шахтаря! Нехай на всіх підземних коліях з тобою буде удача, нехай ліхтарик світить, немов третє око, і ніколи не підводить! Будь мудрий і веселий, сміливий і великодушний! Прийми сердечні вітання від тих, хто щиро хвилюється за тебе, від тих, хто всім серцем бажає тобі міцного здоров’я та любові!

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В Україні День шахтаря відзначають з усіма почестями — влаштовуються святкові концерти, а також інші пізнавальні заходи, під час яких розповідають про професію шахтаря.

Шахтарям також влаштовують корпоративи на підприємствах з видобутку вугілля.

Оскільки робота шахтаря дуже ризикова, в цей день вшановують пам’ять шахтарів, які загинули під час роботи. Найчастіше заходи починаються з покладання квітів до пам’ятників загиблим шахтарям.

29 серпня українці також відзначають православне свято — Горіховий Спас. Він знаменує прихід осені та збір врожаїв.

Дізнатися про інші церковні свята, пости та поминальні дні можна у православному календарі 2021 року.