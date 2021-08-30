Докладний гороскоп на тиждень із з 30 серпня до 5 вересня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня сходиться досить неприємний аспект, який говорить про обмани, про підвищену ймовірність шахрайства. У цей час важливо берегти гаманець, знати, де лежать ваші гроші. А ось під кінець тижня складається конфігурація планет, за якої можна розраховувати на достовірну інформацію. Протягом усього тижня варто просто спостерігати за ситуацією, ось на вихідних ми вже можемо більше довіряти і розраховувати на довгострокові домовленості. Однак більш детально для себе про це можна дізнатися тільки в індивідуальному гороскопі.

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Також цей тиждень завершальний перед молодиком, який відбудеться у ніч проти 7 вересня. Це чудовий час, щоб довести до розуму якісь проекти. Хороший період, щоб вирішити питання, які вже затягнулися.

Гороскоп для Овнів

У вас, як і минулого тижня, здоров’я на першому місці. Невдалий тиждень (особливо його початок) для навантаження на травну систему, а також вживання алкоголю, бо можуть бути дуже негативні наслідки. Під кінець тижня можна розраховувати на якісь цікаві договори, обговорення довгострокового співробітництва з партнерами. Зараз в чомусь можна довіряти більше іншим людям, ніж собі. Тому не варто покладатися на свою інтуїцію, уважно слухайте, що вам говорять.

Гороскоп для Тельців

Телець може покластися на людей, які на нього працюють, а також надають йому послуги. Це гарний час, щоб навести лад у побуті. Головна проблема тижня полягає в тому, що вас можуть поманити якоюсь красивою мрією, яка на ділі виявиться оборудкою. Важливо, що на роботі і в найближчому оточенні є люди, на яких ви можете покластися. Зверніть увагу на те, що вони говорять, а вже ваш досвід підкаже, хто з них правий.

Гороскоп для Близнюків

Для вас це хороший період для того, щоб офіційно оформити і почати якісь проекти. У стосунках з партнерами ситуація буде вирівнюватися під кінець тижня, якщо ви перебували в конфронтації. Постарайтеся уникати скупчення народу, великих заходів, адже там підвищений ризик крадіжок і шахрайства.

Гороскоп для Раків

Якщо раніше ви почали ремонт, то цього тижня є шанс його закінчити. Будьте обережні в дорозі як за кермом, так і в якості пасажира. Може бути якась плутанина у планах. Розписати цей тиждень буде складно, тому доведеться слідувати за подіями, а не визначати їх. Але якщо ви будете уважними і гнучкими, то це не повинно вас напружувати.

Гороскоп для Левів

У вас тривають фінансові втрати. Тримайте при собі гаманці, зверніть увагу на пін-коди та паролі. Однак це сприятливий період для укладення договорів, вибудовування взаємин з близькими і далеким людьми. Головне спілкуватися з тими, хто може надати якесь підтвердження власного авторитету та репутації.

Гороскоп для Дів

Це поганий період для укладення договорів, бо можете нарватися на серйозний обман. Хоча прямих збитків це може не принести, але неприємні відчуття залишаться. В особистих стосунках також можливе непорозуміння, переживання. Можливо зараз є потреба в тому, щоб поставити незручні питання. У цьому є сенс так, як розтин наривів у відносинах може виявитися цілющою. Відносно розпорядження фінансами, то тут все сприятливо, ви навряд чи допустите помилку.

Гороскоп для Терезів

Терези зараз відчувають зростання енергії. Ви можете не тільки отримати потрібну вам інформацію, але і заручитися підтримкою необхідних вам людей, зібрати команду, яку давно хотіли. Гарний час для відпочинку, навчання, але зверніть увагу на свій фізичний стан. Підвищена ймовірність побічних ефектів і отруєнь від ліків. Не варто самому собі призначати ліки, краще звернутися до лікаря.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви самі можете бути залучені в обман. Можливо не навмисно опинитеся учасником або співучасником. Це тиждень несприятливий для того, щоб формувати команду, бо вона не буде достатньо ефективною. Хоча якщо ваша робота або життя пов’язане з групою людей, не варто очікуватися від неї дуже багато, а також не розраховуйте, що хтось буде робити якісь завдання за вас. Гарний час для того, щоб зрозуміти що і де йде не так. Також чудовий період для проведення групових досліджень. У стосунках можуть загостритися емоції. Можуть виникнути ситуації, в яких або ви даєте привід для ревнощів.

Гороскоп для Стрільців

Будьте уважні до того, що відбувається на роботі, що говорять люди. Вас можуть втягнути в інтриги, постарайтеся їх уникати. Однак, якщо ви таки стали головним героєм пліток, то у вас вийде довести свою невинність, якщо заручитися підтримкою близьких людей або керівництва.

Гороскоп для Козерогів

Козерогам варто вирушити на відпочинок або в поїздку. Загалом можна розраховувати на вдалі покупки. Також можна сподіватися на те, що люди, які перебувають вище за статусом, вас зрозуміють і приймуть ваші ідеї. У поїздках бережіть гаманці, а також будьте обережні за кермом.

Гороскоп для Водоліїв

Вам необхідно стежити за своїми грошима. Щодо ваших фінансів можуть вчинити неправомірну дію. Хороший період для підвищення репутації, рівня кваліфікації, а також для навчання. Стосунки з партнерами можуть зміститись на другий план. Щодо взаємин найнеприємнішими можуть виявитися вихідні, так що постарайтеся присвятити цей час відпочинку.

Гороскоп для Риб

У вас досить непоганий період з точки зору фінансів. Ви можете відчути прилив сил. Проте залишається скоадним питання з довірою особливо з особистими партнерами. Хоча фінансові питання в партнерських стосунках можуть вирішуватися простіше, ніж інші. Постарайтеся утриматися від гострих конфліктів, бо вони непродуктивні зараз.

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