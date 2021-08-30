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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на тиждень з 30 серпня до 5 вересня 2021 року

Гороскоп на тиждень з 30 серпня до 5 вересня 2021 року

Докладний гороскоп на тиждень із з 30 серпня до 5 вересня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

 

Цього тижня сходиться досить неприємний аспект, який говорить про обмани, про підвищену ймовірність шахрайства. У цей час важливо берегти гаманець, знати, де лежать ваші гроші. А ось під кінець тижня складається конфігурація планет, за якої можна розраховувати на достовірну інформацію. Протягом усього тижня варто просто спостерігати за ситуацією, ось на вихідних ми вже можемо більше довіряти і розраховувати на довгострокові домовленості. Однак більш детально для себе про це можна дізнатися тільки в індивідуальному гороскопі.

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Також цей тиждень завершальний перед молодиком, який відбудеться у ніч проти 7 вересня. Це чудовий час, щоб довести до розуму якісь проекти. Хороший період, щоб вирішити питання, які вже затягнулися.

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Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіакуУ вас, як і минулого тижня, здоров’я на першому місці. Невдалий тиждень (особливо його початок) для навантаження на травну систему, а також вживання алкоголю, бо можуть бути дуже негативні наслідки. Під кінець тижня можна розраховувати на якісь цікаві договори, обговорення довгострокового співробітництва з партнерами. Зараз в чомусь можна довіряти більше іншим людям, ніж собі. Тому не варто покладатися на свою інтуїцію, уважно слухайте, що вам говорять.

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Телець може покластися на людей, які на нього працюють, а також надають йому послуги. Це гарний час, щоб навести лад у побуті. Головна проблема тижня полягає в тому, що вас можуть поманити якоюсь красивою мрією, яка на ділі виявиться оборудкою. Важливо, що на роботі і в найближчому оточенні є люди, на яких ви можете покластися. Зверніть увагу на те, що вони говорять, а вже ваш досвід підкаже, хто з них правий.

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Для вас це хороший період для того, щоб офіційно оформити і почати якісь проекти. У стосунках з партнерами ситуація буде вирівнюватися під кінець тижня, якщо ви перебували в конфронтації. Постарайтеся уникати скупчення народу, великих заходів, адже там підвищений ризик крадіжок і шахрайства.

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Якщо раніше ви почали ремонт, то цього тижня є шанс його закінчити. Будьте обережні в дорозі як за кермом, так і в якості пасажира. Може бути якась плутанина у планах. Розписати цей тиждень буде складно, тому доведеться слідувати за подіями, а не визначати їх. Але якщо ви будете уважними і гнучкими, то це не повинно вас напружувати.

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У вас тривають фінансові втрати. Тримайте при собі гаманці, зверніть увагу на пін-коди та паролі. Однак це сприятливий період для укладення договорів, вибудовування взаємин з близькими і далеким людьми. Головне спілкуватися з тими, хто може надати якесь підтвердження власного авторитету та репутації.

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Це поганий період для укладення договорів, бо можете нарватися на серйозний обман. Хоча прямих збитків це може не принести, але неприємні відчуття залишаться. В особистих стосунках також можливе непорозуміння, переживання. Можливо зараз є потреба в тому, щоб поставити незручні питання. У цьому є сенс так, як розтин наривів у відносинах може виявитися цілющою. Відносно розпорядження фінансами, то тут все сприятливо, ви навряд чи допустите помилку.

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Терези зараз відчувають зростання енергії. Ви можете не тільки отримати потрібну вам інформацію, але і заручитися підтримкою необхідних вам людей, зібрати команду, яку давно хотіли. Гарний час для відпочинку, навчання, але зверніть увагу на свій фізичний стан. Підвищена ймовірність побічних ефектів і отруєнь від ліків. Не варто самому собі призначати ліки, краще звернутися до лікаря.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Ви самі можете бути залучені в обман. Можливо не навмисно опинитеся учасником або співучасником. Це тиждень несприятливий для того, щоб формувати команду, бо вона не буде достатньо ефективною. Хоча якщо ваша робота або життя пов’язане з групою людей, не варто очікуватися від неї дуже багато, а також не розраховуйте, що хтось буде робити якісь завдання за вас. Гарний час для того, щоб зрозуміти що і де йде не так. Також чудовий період для проведення групових досліджень. У стосунках можуть загостритися емоції. Можуть виникнути ситуації, в яких або ви даєте привід для ревнощів.

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Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Будьте уважні до того, що відбувається на роботі, що говорять люди. Вас можуть втягнути в інтриги, постарайтеся їх уникати. Однак, якщо ви таки стали головним героєм пліток, то у вас вийде довести свою невинність, якщо заручитися підтримкою близьких людей або керівництва.

Гороскоп для Козерогів

Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Козерогам варто вирушити на відпочинок або в поїздку. Загалом можна розраховувати на вдалі покупки. Також можна сподіватися на те, що люди, які перебувають вище за статусом, вас зрозуміють і приймуть ваші ідеї. У поїздках бережіть гаманці, а також будьте обережні за кермом.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Вам необхідно стежити за своїми грошима. Щодо ваших фінансів можуть вчинити неправомірну дію. Хороший період для підвищення репутації, рівня кваліфікації, а також для навчання. Стосунки з партнерами можуть зміститись на другий план. Щодо взаємин найнеприємнішими можуть виявитися вихідні, так що постарайтеся присвятити цей час відпочинку.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

У вас досить непоганий період з точки зору фінансів. Ви можете відчути прилив сил. Проте залишається скоадним питання з довірою особливо з особистими партнерами. Хоча фінансові питання в партнерських стосунках можуть вирішуватися простіше, ніж інші. Постарайтеся утриматися від гострих конфліктів, бо вони непродуктивні зараз.

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