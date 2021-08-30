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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Найкращі привітання з Днем знань у картинках

школа

1 вересня відзначають День знань – це свято першого дзвоника, що означає початок нового навчального року. Вже в перший день осені відкриються двері навчальних закладів для школярів і студентів.

День знань – важливе свято для тих, хто вперше переступить поріг школи, університету, перейде до наступного класу або курсу, також дата особлива і для викладачів, які продовжать ділитися своїми знаннями з учнями. Факти ICTV підготували привітання з Днем знань у картинках, щоб ви змогли привітати тих, хто причетний до цієї дати.Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

Привітання з днем знань

У 2021 році День знань припадає на середу. Традиційно в школах проводитимуться лінійки з виступами і напутніми промовами від керівництва. Деякі навчальні заклади відійшли від такого святкування, замінюючи його більш розважальними заходами для школярів і їхніх батьків.

День знань придумав заслужений педагог Федір Брюховецький. До 1935 року встановленої дати для початку навчального року не існувало. Офіційним свято стало в 1984 році.

У цей день прийнято в школах проводити перший урок, налаштовуючи дітей на навчання та вирішуючи організаційні питання – видача підручників або місця за партами.

Далеко не у всіх країн святкують День знань. Наприклад, в Німеччині такого свята і зовсім немає, а навчальний рік починається в середині осені.

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