США надали Україні майже 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу – Блінкен

Друга партія американських вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну в рамках програми Covax, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну в рамках нашої програми. Кількість вакцин, відправлених в Україну, на сьогодні наближається до позначки 2,2 млн доз, – уточнив дипломат.

За його словами, цей крок підтверджує прихильність США до України у перемозі над глобальною пандемією.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021