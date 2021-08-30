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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

США надали Україні майже 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу – Блінкен

Ентоні Блінкен

Друга партія американських вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну в рамках програми Covax, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну в рамках нашої програми. Кількість вакцин, відправлених в Україну, на сьогодні наближається до позначки 2,2 млн доз, – уточнив дипломат.

За його словами, цей крок підтверджує прихильність США до України у перемозі над глобальною пандемією.

 

У неділю, 29 серпня, в Україну прибула чергова партія вакцини Pfizer-BioNTech від уряду США через програму Covax. Партію вакцини в розмірі 188 370 доз допоміг доставити Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За даними Міністерства охорони здоров’я України, ця партія вакцин буде спрямована до центрів масової вакцинації та для щеплення трудових колективів, які подали відповідну заявку.

Фото: Getty Images

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