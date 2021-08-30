Як прати джинси в пральній машині

У кожної людини є улюблені джинси. Це зручний та універсальний предмет гардеробу, який просто комбінується з будь-яким одягом. Щоб вони не втрачали свій привабливий вигляд, зберігали форму та ще довгий час радували вас, за ними треба правильно доглядати.

Як треба прати джинси, щоб вберегти їх від втрати кольору та форми – читайте в матеріалі.

Як часто можна прати джинси

Виробники не радять часто прати цей предмет гардеробу. За щоденного використання кидати їх у пральну машину треба залежно від ступеня забруднення. Якщо плям немає, прання краще уникати.

За появи незначних забруднень можна замочити конкретно цю частину джинсів. Повноцінно прати їх краще один раз на місяць.

Як правильно випрати джинси у пральній машині

Перед пранням завжди треба застібати фурнітуру, щоб уникнути пошкодження матеріалів. Обов’язково виверніть джинси навиворіт. Так вони довше зберігатимуть насичений колір та форму. Чудовим варіантом буде придбання спеціального сітчастого мішка для прання.

Потім необхідно додати у відсік пральної машини засіб для прання. Найкращим варіантом будуть гелеві капсули. Також можна використовувати гель для делікатного прання, звичайний порошок для кольорових речей або засіб для джинсових тканин.

Варто уникати порошків, що мають у складі відбілювач. Для додання виробу м’якості можна скористатися кондиціонером для білизни.

Після цього треба обрати правильний режим та температуру прання. Джинси можна прати за таких режимів:

для делікатних тканин;

ручне прання;

прання вовни;

джинси.

Усі ці режими створені для швидкого та делікатного очищення забруднень. Під час прання виділяється велика кількість піни. Це допомагає зменшити биття матеріалу у барабані.

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Джинсова тканина не переносить високої температури, тому що вона спричиняє збігання матеріалу. Температура прання не повинна перевищувати 45 градусів, а ідеальним вважають режим з 30 градусами. За необхідності краще обрати температурний режим вручну.

Завершальним етапом прання буде обрання швидкості відтискання. Краще використовувати режим з мінімальним відтисканням або взагалі вимкнути цю функцію. Швидкий режим може сильно пом’яти або взагалі пошкодити тканину. В такому разі повернути первинний вигляд буде важко.

Як правильно сушити джинси

Щоб джинси не втрачали форму, їх треба правильно висушити. Після того, як ви дістали їх з пральної машини, джинси треба обережно розправити та надати потрібну форму. Їх краще сушити на свіжому повітрі або у кімнаті з хорошою вентиляцією.

Не варто залишати джинси на балконі, тому що прямі сонячні промені можуть пошкодити колір тканини.

Щоб не прасувати джинси, їх треба зафіксувати у вертикальному положенні. Воно дозволить уникнути деформації тканини.