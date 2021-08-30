День ангела – Мирона (30 серпня): привітання і значення імені

30 серпня відзначають день ангела Мирона. Іменини святкуються на честь святого мученика Мирона.

Якщо у вашому оточенні є володар цього імені, не забудьте привітати його з іменинами. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Мирона в СМС і картинках.

Привітання з днем ангела Мирона в СМС

***

Мирон – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Мирона іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Мирона,

Прийми привітання!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Мирон, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з днем ангела Мирона в картинках

Значення імені Мирон

Ім’я Мирон давньогрецького походження і перекладається як запашний.

Власники цього імені вольові, працьовиті, принципові й ерудовані. Найчастіше вони домагаються успіху там, де в інших опускаються руки.

До Мирона тягнуться оточуючі, оскільки він чесна та безкорислива людина. Серйозно ставиться до кожної поставленої задачі та доводить її до кінця, завадити може лише сором’язливість.

Чоловік на ім’я Мирон домосід, тому сім’я для нього на першому місці. Вміє уникати конфліктів, господарський, але ось як батько – суворий.