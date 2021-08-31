День Знань 2021 в Україні припадає на середу, 1 вересня. Свято встановлено 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР, і в деяких пострадянських країнах дата залишилася незмінною.
Цей день знаменує початок нового навчального року як для школярів, так і для студентів. Першокласники також відзначають Свято Першого дзвоника.
У цей день варто привітати всіх тих, хто навчається в школі чи університеті. Можна також привітати й вчителів — вони приступають до своєї улюбленої роботи після літнього відпочинку.
Факти ICTV підготували СМС-привітання з Днем Знань 2021, які порадують учнів, вчителів та батьків учнів теплим словом. Поздоровлення в СМС з 1 вересня зробить цей день ще світлішим для всіх тих, хто пов’язаний зі школою та іншими навчальними закладами.
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Вітаємо з Днем знань:
Дружби, спорту і книг!
Через працю і дерзання
В себе багато покликань
Ти відкрий, учень!!
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До першого класу за руку підемо,
І друзів, і знань, сподіваюсь, знайдемо.
Нехай же щастить на всі шкільні роки,
Щоб з радістю швидко летіли вони!
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Вересня настало – і знову
З Днем знань вітаємо усіх,
Бажаємо вам відкриттів нових,
І нехай у навчанні чекає успіх!
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Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
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Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
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Веселих уроків та сонячних днів
Я побажати вам хочу!
День знань щоб пройшов без дощів
Та з безліччю друзів хороших!
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Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п’ятірки.
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Днів бажаю яскравих і веселих,
Знань цікавих, потрібних, нових –
Адже даються нам вони не даремно!
Вітаю з 1 вересня!
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Осені день перший, самий ранній –
Перші з дерев кружляють листи…
Знають цей день все як День знань:
Знову в школу збирайся ти!
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Вересня настало – і знову
З Днем знань вітаємо усіх,
Бажаємо вам відкриттів нових,
І нехай у навчанні чекає успіх!
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В Україні існують традиції до Дня Знань. У це свято заведено дарувати вчителям квіти, а для першокласників проводиться перший святковий урок, під час якого юні школярі отримують підручники та інші приналежності, а також обирають собі місце за партою.
У вищих навчальних закладах влаштовують святкові лінійки для першокурсників, які тільки знайомляться зі студентським життям.
Не тільки в Україні відзначають День Знань. І хоча в Німеччині немає офіційного свята, першокласники йдуть до школи з кольоровими пакетами, в які батьки кладуть солодощі та необхідні для навчання приладдя.
У Канаді 1 вересня має інший зміст — в цей день майбутні учні відзначають разом з батьками останній день літа. Школи відкривають свої двері в перший вівторок вересня.