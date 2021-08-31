День Знань 2021 в Україні припадає на середу, 1 вересня. Свято встановлено 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР, і в деяких пострадянських країнах дата залишилася незмінною.

Цей день знаменує початок нового навчального року як для школярів, так і для студентів. Першокласники також відзначають Свято Першого дзвоника.

У цей день варто привітати всіх тих, хто навчається в школі чи університеті. Можна також привітати й вчителів — вони приступають до своєї улюбленої роботи після літнього відпочинку.

Факти ICTV підготували СМС-привітання з Днем Знань 2021, які порадують учнів, вчителів та батьків учнів теплим словом. Поздоровлення в СМС з 1 вересня зробить цей день ще світлішим для всіх тих, хто пов’язаний зі школою та іншими навчальними закладами.

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Вітаємо з Днем знань:

Дружби, спорту і книг!

Через працю і дерзання

В себе багато покликань

Ти відкрий, учень!!

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До першого класу за руку підемо,

І друзів, і знань, сподіваюсь, знайдемо.

Нехай же щастить на всі шкільні роки,

Щоб з радістю швидко летіли вони!

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Вересня настало – і знову

З Днем знань вітаємо усіх,

Бажаємо вам відкриттів нових,

І нехай у навчанні чекає успіх!

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Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

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Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

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Веселих уроків та сонячних днів

Я побажати вам хочу!

День знань щоб пройшов без дощів

Та з безліччю друзів хороших!

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Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

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Днів бажаю яскравих і веселих,

Знань цікавих, потрібних, нових –

Адже даються нам вони не даремно!

Вітаю з 1 вересня!

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Осені день перший, самий ранній –

Перші з дерев кружляють листи…

Знають цей день все як День знань:

Знову в школу збирайся ти!

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Вересня настало – і знову

З Днем знань вітаємо усіх,

Бажаємо вам відкриттів нових,

І нехай у навчанні чекає успіх!

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В Україні існують традиції до Дня Знань. У це свято заведено дарувати вчителям квіти, а для першокласників проводиться перший святковий урок, під час якого юні школярі отримують підручники та інші приналежності, а також обирають собі місце за партою.

У вищих навчальних закладах влаштовують святкові лінійки для першокурсників, які тільки знайомляться зі студентським життям.

Не тільки в Україні відзначають День Знань. І хоча в Німеччині немає офіційного свята, першокласники йдуть до школи з кольоровими пакетами, в які батьки кладуть солодощі та необхідні для навчання приладдя.

У Канаді 1 вересня має інший зміст — в цей день майбутні учні відзначають разом з батьками останній день літа. Школи відкривають свої двері в перший вівторок вересня.