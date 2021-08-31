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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

І серпень дав драпака! Привітання з останнім днем літа

І серпень дав драпака! Привітання з останнім днем літа

31 серпня наповнене сумом за теплими і безтурботними літніми днями і ночами. Адже це не тільки останній день місяця, а й останній день літа. Ба більше влітку багато хто вирушає у відпустки, а вихідні можна спокійно перетворити в легкий пляжний відпочинок. А ось під осіннім дощем засмагати не дуже зручно.

Однак, у осені багато своїх привілеїв. Тому проводжаємо жарку пору привітаннями з останнім днем літа, і зустрічаємо осінь.

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Вересень вже до нас постукав,
Ми завтра йому двері відкриємо,
А нині ми будемо прощатися
З останнім літнім днем з тобою.
Тебе я з ним хочу привітати
І разом весело відзначити.
Геть нудьгу, геть печалі,
Адже нині, люба, – літо!
І нехай його зовсім небагато –
Така крапля – менше дня,
Хай принесе тобі він багато
Любові, веселощів і вогню!

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

В останній день літа я бажаю вам
Любові і надії, і віри!
Нехай ллються дощі, як бальзам на душу,
А життя дарує щастя прем’єри!
Нехай хмари проходять, а сонячне світло
У віконце прагне пробитися
І нехай в цю осінь, як яскравий букет,
Гарне щось трапиться!

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Купальник і плавки закинемо,
Настав останній день літа
І завтра ми зустрінемо дощову осінь,
Пора відпусток пережита.
Всі літні речі подалі в комод,
Дістанемо ми теплі джинси.
Призупиниться часу хід,
Це холодної пори моменти.

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

Последний день лета 2021: поздравления в картинках

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