І серпень дав драпака! Привітання з останнім днем літа

31 серпня наповнене сумом за теплими і безтурботними літніми днями і ночами. Адже це не тільки останній день місяця, а й останній день літа. Ба більше влітку багато хто вирушає у відпустки, а вихідні можна спокійно перетворити в легкий пляжний відпочинок. А ось під осіннім дощем засмагати не дуже зручно.

Однак, у осені багато своїх привілеїв. Тому проводжаємо жарку пору привітаннями з останнім днем літа, і зустрічаємо осінь.

Вересень вже до нас постукав,

Ми завтра йому двері відкриємо,

А нині ми будемо прощатися

З останнім літнім днем з тобою.

Тебе я з ним хочу привітати

І разом весело відзначити.

Геть нудьгу, геть печалі,

Адже нині, люба, – літо!

І нехай його зовсім небагато –

Така крапля – менше дня,

Хай принесе тобі він багато

Любові, веселощів і вогню!

В останній день літа я бажаю вам

Любові і надії, і віри!

Нехай ллються дощі, як бальзам на душу,

А життя дарує щастя прем’єри!

Нехай хмари проходять, а сонячне світло

У віконце прагне пробитися

І нехай в цю осінь, як яскравий букет,

Гарне щось трапиться!

Купальник і плавки закинемо,

Настав останній день літа

І завтра ми зустрінемо дощову осінь,

Пора відпусток пережита.

Всі літні речі подалі в комод,

Дістанемо ми теплі джинси.

Призупиниться часу хід,

Це холодної пори моменти.