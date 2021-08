На вересень 2021 року призначений реліз багатьох відеоігор, які мали б потрапити до рук гравців ще кілька місяців тому.

Однак пандемія й досі диктує свої правила, які для розробників проявляються у роботі з дому. Це, звісно, сповільнює розробку відеоігор, через що ми ще побачимо не одне перенесення очікуваних проектів.

Для багатьох відеоігор вересень 2021 року є останнім вікном релізу після багатьох перенесень, тож варто очікувати, що більшість проектів не посунуть на іншу дату.

Факти ICTV розповідають про найцікавіші відеоігри, які з’являться на ринку у вересні 2021 року.

Deathloop

Arkane Studios, відомі за серією Dishonored, вирішили поекспериментувати на новому поколінні ігрових консолей із відеогрою Deathloop.

Проект розповість про найманого вбивцю на ім’я Кольт, який застряг у часовій петлі на острові, де триває нескінченна вечірка. Та не лише вечіркою багата нова “домівка” головного героя. На острові також проводять різноманітні експерименти, які й призвели до створення часової аномалії.

Кожного разу, коли Кольт помирає, петля перезавантажується. У нього є лише день для того, щоб вбити вісім цілей та розірвати замкнуте коло.

Навіть попри таку зав’язку, розробники обіцяють, що у відеогрі буде інтригуючий сюжет, який потроху розкриватиметься під час дослідження острова.

Геймплей сильно нагадуватиме серію Dishonored, у якій співіснували надздібності та звичайна зброя того всесвіту. Однак якщо гравцю не вдасться до півночі вбити всі вісім цілей, петля перезапуститься і доведеться починати все спочатку. Майже спочатку.

Розробники тривалий час звертають увагу на те, що на острові не відбуватиметься жодних змін після того, як все відмотуватиметься назад. А це означає, що гравці можуть запам’ятовувати розташування ворогів, розклад цілей, короткі шляхи до різних локацій тощо.

Крім того, після кожної невдачі гравці переноситимуть у петлю частину своїх здібностей та зброї, що має полегшити наступну спробу.

Та не все буде так просто. Адже навіть коли гравці досконально знатимуть, як знищити ту або іншу ціль, до рівняння додадуть хаотичну змінну у вигляді Джуліани, у якої лише одне завдання – вбити Кольта та зберегти часову петлю. Якщо ви підключені до мережі, то контролювати її будуть інші гравці, що додаватиме ще більше елементів несподіванки.

Дизайн рівнів у Arkane Studios завжди був на висоті, тому й у Deathloop варто очікувати чогось подібного. А це означатиме, що знищити цілі можна буде багатьма різними шляхами. Тобто навіть після першого проходження у гравців залишатимуться причини знову повернутися до відеогри.

Дата виходу: 14 вересня

Платформи: PlayStation 5, ПК

Lost Judgment

Фанатів японських відеоігор цього місяця чекає Lost Judgment – спін-оф серії Yakuza та продовження Judgment, в якому головним героєм виступає детектив Такаюкі Ягамі.

Сюжет розгортатиметься навколо Акіхіро Ехари, який під час суду розповідає про вбивство людини, що заподіяла йому багато зла. На прохання адвоката Ехари до справи долучається Ягамі, який має з’ясувати, хто причетний до злочину.

За словами розробників, на гравців чекає дуже похмура історія, в якій перед Ягамі постійно поставатиме запитання: захищати закон чи взяти правосуддя у свої руки.

Звичайно, не обійдеться й без традиційного гумору під час дослідження міста та розслідування додаткових справ.

У геймплеї на значні зміни очікувати не варто, але всі механіки із попередньої частини мають “відточити”. Наприклад, Ягамі стане ще більш акробатичним та зможе видиратися на будівлі трубами та долати перешкоди, використовуючи паркур.

До речі, досліджувати у Lost Judgment гравці зможуть не лише Камурочо, але й Іджінчо. Окрім проходження основного сюжету, у гравців буде можливість проходити різноманітні міні-ігри, які включають у себе танцювальні заняття, бокс та багато іншого.

Розшириться й бойова система, де, окрім стилів тигра та журавля, буде і стиль змії. Він буде зосереджений на контратаках та використанні сили суперника проти нього самого.

Загалом Lost Judgment має стати відмінним продовженням нової серії. Чудово й те, що Sega все більше орієнтується на європейський та американський ринки, а отже, реліз відеогри відбудеться одночасно в усьому світі.

Дата виходу: 24 вересня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kena: Bridge of Spirits

Цікавий проект під назвою Kena: Bridge of Spirits, який привернув увагу багатьох критиків на презентаціях PlayStation, нарешті добереться до гравців.

Головною героїнею виступить Кена – провідник духів, яка опинилася у незнайомому їй поселенні, що зазнало катастрофи сотні років тому. Тепер їй належить знайти його жителів, які застрягли між нашим світом та світом духів, і відновити життя у поселенні.

З першого погляду стає зрозуміло, що Kena: Bridge of Spirits буде чимось більшим, аніж відеогрою від невеличкої студії. Вона скидається на мультфільм Pixar, але який можна контролювати.

У подорожі Кені допомагатимуть маленькі духи та магічний жезл, за допомогою якого вона даватиме вказівки маленьким помічникам та справлятиметься зі злими духами.

Попри те, що відеогра має дуже мультиплікаційний вигляд, не обійдеться й без глибокої бойової системи. Головна героїня зможе використовувати жезл для того, щоб протистояти ворогам у ближньому та дальньому бою.

У ближньому бою він чимось нагадує палицю, а у дальньому – лук, який стріляє потоками енергії. Крім того, в останніх трейлерах можна побачити й низку інших магічних прийомів, які будуть у арсеналі гравців.

Важливими будуть і духи-помічники, яких можна буде використовувати для того, щоб отримати перевагу під час бою.

Та не слід забувати, що Kena: Bridge of Spirits – це відеогра і про дослідження світу навколо. Тому варто очікувати, що у ній буде безліч різноманітних пазлів, для вирішення яких доведеться використовувати різноманітні уміння.

Навіть попри те, що ця відеогра є першим проектом розробників, гравці та експерти вважають, що вона стане до смаку всім шанувальникам екшнів та піджанру метроідванія.

Дата виходу: 21 вересня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК

Ще кілька відеоігор

Вересень дуже багатий на релізи відеоігор, тому ми коротко розповімо про ще кілька проектів, на які варто звернути увагу цього місяця.

З серією Life is Strange й надалі експериментують. Наступною частиною стане Life Is Strange: True Colors, яка розповість історію Алекс Чен – дівчини, здатної маніпулювати емоціями інших людей.

Відеогра буде у жанрі інтерактивного кіно, але цього разу механіка зміни емоцій ляже в її основу. Зіграти у нову частину серії можна буде 10 вересня.

Якщо вам подобаються відеоігри, до яких можна долучити сім’ю та друзів, то вам варто придивитися до WarioWare: Get It Together!

Вона складається з добірки різноманітних міні-ігор, в яких можна змагатися з друзями, або навпаки, об’єднатися, щоб долати їх.

Відеогра запропонує не лише різноманіття міні-ігор та режимів гри, але й багато різних персонажів, які змінюватимуть підходи навіть до вже знайомих завдань. Зібрати друзів на шалену пригоду можна буде з 10 вересня.

На всі актуальні платформи завітає перевидання класики – Diablo II: Resurrected. Відеогра має заграти новими фарбами завдяки зміненим текстурам.

Всю механіку та улюблені фішки обіцяють не змінювати, але гравці знають, що останнім часом Blizzard випускає лише провальні проекти. Чи вдасться розробникам завершити чорну полосу, дізнаємося вже 23 вересня.

Легендарний Хідео Кодзіма втретє випустить Death Stranding, але вже на PlayStation 5 та з підзаголовком Director’s Cut. Нова версія не лише виграє від потужності консолі нового покоління, але й додасть нового контенту.

Тепер буде більше інструментів для подорожі світом та доставки посилок, більше зброї, випробувань, та навіть нові завдання, в яких доведеться на повну використовувати оновлений арсенал.

Пережити історію Сема Бріджеса на новий лад можна буде з 23 вересня.

Фото: PlayStation

Відео: PlayStation Україна, PlayStation, Nintendo, Diablo