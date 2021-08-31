Суперзірка бойовиків Марк Дакаскос та ще 2020 причин прийти на Comic Con Ukraine 2021

Comic Con Ukraine 2021 наближається! Для всіх, хто й досі не купив заповітні квитки, ми зібрали 2021 круту причину обов’язково відвідати ґік-конвенцію. Спойлер: її точно не можна пропускати — бо втратите безліч приємно-незабутніх моментів життя.

Але почнемо із сумного — на жаль, Джанкарло Еспозіто не зможе приїхати на фестиваль.

– Пандемія наздогнала нас в останній момент і дуже несподівано. У регіоні, де незабаром проходитимуть зйомки нового проєкту актора, встановили суворі карантинні обмеження — і кіностудія заборонила Джанкарло покидати країну. Але ми все одно спробуємо привезти Джанкарло в Україну — щоправда, наступного року. Засмучуватися не треба — ми компенсуємо цю втрату для фанів попкультури трьома новими зірковими гостями. І це не єдина приємна новина, — пообіцяли організатори фестивалю в соцмережах.

Ось лише кілька причин завітати на Comic Con Ukraine 2021.

Марк Дакаскос: суперзірка бойовиків на Comic Con Ukraine 2021

Так-так, перший зі старгестів — це Марк Дакаскос, актор, режисер, майстер бойових мистецтв та зірка культових стрічок 1990-х Американський самурай, Убивця, що плаче і Лише найсильніші.

Ви точно бачили його й у більш сучасних проектах: Марк перевтілився в злочинця Во Фата в Поліції Гаваїв, зіграв голову служби безпеки Ґієру в Агентах ЩИТа, постав у ролі колишньої зірки бойовиків Кімо Ван Зандт у Люцифері й навіть дав доброго прочухана Джону Віку в третій частині історії про найманого вбивцю.

Здається, бойові мистецтва течуть у його крові. Семилітнім хлопчиком майбутній актор узяв участь у своєму першому турнірі, а вже в 18 років міг похвалитися понад 200 боями на чемпіонатах. Такий багатий досвід Дакаскоса в різноманітних бойових мистецтвах і досі підтримує актора й режисера у відмінній формі. Уже 5-го вересня ви можете впевнитись у цьому на Comic Con Ukraine.

Наталія Тена: фанатам Гаррі Поттера і Гри Престолів приготуватися

Метаморф-чаклунка Німфадора Тонкс із Поттеріани, здичавіла Оша з Гри Престолів і найманка-тві’лек Сіань із Мандалорця — другою зірковою гостею фестивалю стане британська акторка Наталія Тена.

Втім, її талант не обмежується виключно роботами в кіно й театральною діяльністю. Наталія ще і зібрала власну музичну групу під назвою Molotov Jukebox.

Анна Шаффер: стовідсоткове занурення у світ Відьмака

Саме ця талановита британська акторка бездоганно втілила образ чародійки Трісс Меріґольд із Саги про Відьмака. Анна Шаффер навідається на Comic Con Ukraine 2021 5-го вересня. А от прихильники саги про Хлопчика, що вижив, впізнають в Анні студентку факультету Грифіндор Ромільду Вейн. Ця роль стала дебютною в кар’єрі акторки.

Річард Морган: зустріч із гуру письменницької майстерності

Спеціальним гостем Comic Con Ukraine 2021 стане британський письменник і сценарист Річард Морган. Саме його перу належить серія фантастичних книжок Видозмінений вуглець (Altered Carbon), за якою нещодавно зняв серіал Netflix.

До того ж Морган — автор двох серій коміксів Black Widow зі всесвіту Marvel і сценаріїв ігор Crysis 2 і Syndicate (2012). Сьогодні він співпрацює з компанією Gunzilla Games, на стенді якої й можна буде поспілкуватися й пофотографуватися з Річардом на Comic Con Ukraine.

Аудіовізуальне шоу Percival Wild Hunt

Польський фолкметал-гурт Percival, що долучився до створення саундтреків до легендарної The Witcher 3: Wild Hunt, покаже на фестивалі унікальне шоу. Гостей Comic Con Ukraine 2021 чекає повне занурення у всесвіт Анджея Сапковського — і музично, і візуально.

Гелена Манковська в ролі Леді Дімітреску

Фото- й автограф-сесія за участю Гелени Манковської — справжній подарунок фанатам серії ігор Resident Evil. Її реалістичний косплей зловісної високої вампірки Леді Дімітреску без сумніву стане однією з родзинок фестивалю.

Чари від MAGIC FIVE

Вони не розкриють секретів ілюзії, але із задоволенням покажуть справжню магію. Відома команда блогерів-ілюзіоністів MAGIC FIVE з’явиться на Comic Con Ukraine, аби зачарувати (й у буквальному, й у переносному сенсах) кожного гостя.

Перший виступ наживо від Eileen

Завдяки цій талановитій блогерці на фесті лунатимуть українські кавери на саундтреки до The Witcher, «Гри Престолів», World of Warcraft, Skyrim та інших фантастичних світів. Ба більше — Eileen вперше виконає їх наживо, а отже, таку значущу подію фестивалю точно не варто пропускати.

Тандем AGHIAZMA та SUPER SUS

Ця неочікувана колаба розриває всі шаблони. Аби потішити гостей Comic Con Ukraine, на фесті об’єднаються колоритні учасники національного відбору Євробачення AGHIAZMA і знаменитий блогер-дигер SUPER SUS. Чого від них чекати, нікому невідомо, але жодних стандартів у їхніх перформансах точно не буде.

Видовищні Cosplay & Cover Dance Show

Улюблені персонажі аніме, серіалів і відеоігор оживуть завдяки виступам косплеєрів на Cosplay Show. А прихильників K-POP культури очікує насолода від спекотної боротьби між учасниками наймасштабнішого в Західній Європі Cover Dance Show.

Song Wonsub: україно-корейська дружба

Якщо Eileen перекладає саундтреки українською, то цей корейський блогер, музикант і співак — навпаки. У своєму блозі Song Wonsub чуттєво переспівує рідною мовою хіти KAZKA, Океан Ельзи, The Hardkiss та MONATIK. Послухати, як це вдається йому наживо, ми зможемо 5 вересня на Comic Con Ukraine.

Made in Ukraine: українські гурти на музичній сцені

За два дні конвенції на музичній сцені фесту запалить безліч українських команд, вартих уваги: GannaBaby, ZWYNTAR, Future Plans, naddél, Violet Raymoor, BAD PIT, ORIONIX, ONAWAY, OMANA, BlazerJacket та інших. Саме вони створюватимуть незабутню атмосферу цьогорічного Comic Con Ukraine.

Dog Cosplay Contest: чотирилапі супергерої, уперед!

Уже традиційна подія на Comic Con Ukraine — Dog Cosplay Contest. Хвостаті чотирилапі косплеєри щорічно підкорюють серця учасників та гостей конвенції, і пропустити таке просто неможливо.

Благодійність: Україна без сміття та Mamaplantatree

Соціальні проєкти — також неодмінна складова головного фестивалю попкультури. Під час цьогорічної конвенції гості навчаться сортувати сміття, дізнаються про центри його перероблення, посадять дерева і зрозуміють, як же впливає на довкілля вуглецевий слід.

Не лишень фан

Comic Con Ukraine — це не тільки розваги, але й можливість дізнатися щось нове. На фестивалі проходитиме безліч лекцій від профі своєї справи, зокрема, Шлях художника в гейм-індустрії: від трьох у ряд до трьох А, Експрес-дизайн персонажів, У всіх гарно, а в мене як завжди та інших.

Обожнюєте квізи та ігри, та ще і влаштовуєте їх для друзів? А може, завжди хотіли пограти, але соромились? І для тих, і для інших у лекторії Comic Con Ukraine проходитимуть інтелектуально-розважальні ігри у форматі вікторин. Адже змагання в ерудиції — саме те, що потрібно справжньому ґіку.

Велетенський маркет: відшукай своє

Вироби зі шкіри, міді, латуні й кістки, футболки й худі, шкарпетки і пляшки з персонажами кіно- та анімаційних світів — на маркеті Comic Con Ukraine знайдеться все, про що ви так давно мріяли, але з якихось причин не могли дістати.

Найбільша в Україні Алея художників

Алея художників — це не просто зона, де талановиті ілюстратори презентують свої творіння, а й місце справжнього мистецтва, від якого перехоплює подих.

Рай для геймерів

Новинки ігрової індустрії, презентації демоверсій проєктів відомих компаній зі сфери геймдеву, можливість поспілкуватися зі знаменитими розробниками — усе це й набагато більше чекає на фестивалі геймерів.

Фотозони: для безлічі фантастичних кадрів

Долучитися до Месників чи Ліги Справедливості або ж почаклувати, як сам Гаррі Поттер? Наші мистецько-фантастичні фотозони створять можливості для будь-яких фантазійно-шедевральних світлин.

Захопливий світ настільних ігор

Одразу попереджаємо любителів зіграти в карти або кинути кістки — ні, на Comic Con Ukraine не буде рулетки й покеру. Однак тут знайдеться безліч настільних ігор: науково-фантастичний світ майбутнього Verge Of War, турнір із Gwent, легендарний Magic The Gathering і багато інших можливостей відчути азарт.

Який Comic Con без коміксів?

Вам не вистачає певного випуску коміксу для цілісності колекції? Шукаєте щось новеньке або ж, навпаки, мрієте про делюкс-видання? Ловіть удачу на Comic Con Ukraine, де на допомогу прийдуть топові видавництва та затяті колекціонери.

Через те, що зіркові гості з’являться на Comic Con Ukraine лише в неділю, 5-го вересня, організатори дозволили використати квитки на суботу в неділю.

Обмінювати їх не потрібно, просто приходьте зі своїм квитком в бажаний день. Однак будьте уважні: використавши квиток у суботу, 4-го вересня, ви більше не зможете скористатися ним у неділю, 5-го вересня.

Інші 2000 причин можна знайти у соціальних мережах Comic Con Ukraine. Обов’язково слідкуйте за ними, аби не пропустити важливу новину, і до зустрічі на найбільшому ґік-фестивалі України менш ніж за тиждень!