Традиційно 1 вересня школярі та вчителі відзначають День знань. Це свято є важливим для всіх українців, оскільки ознаменує початок осені та нового навчального року.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем знань 2021.
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Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
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Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
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Вітаємо всіх з Днем знань!
Всіх, хто любить пізнавати!
Серед інших побажань –
Попереду інших крокувати!
Ми бажаємо чудових книг,
Мудрих вам вчителів,
Завжди нових, цікавих
Креативних вам ідей!
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Вітаю з Днем Знань! Бажаю, щоб у вас завжди було величезне бажання вчитись та пізнавати усе нове! Легкого навчального року, яскравих вражень, нових друзів та відмінних оцінок!
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Ти сьогодні ступив на дорогу знань, викладену з граніту наук. Я бажаю тобі доброго і легкого шляху. Нехай подорож до неймовірно цікавого світу науки приносить тільки радість і прагнення йти все далі і далі. Вітаю з Днем знань 2021.
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Попри карантинні обмеження, цьогоріч День знань відбудеться у традиційному форматі.
Школярі втомилися від дистанційного навчання, тому це чудова можливість побачити своїх знайомих та поспілкуватися з друзями.
Головною традицією Дня знань є святкова лінійка, яку проводять майже в усіх школах країни.
Традиційно 1 вересня вчителі проводять перший урок, на якому разом з учнями обговорюють важливі теми та всі організаційні питання.
Традицію проведення урочистих лінійок з нагоди Дня знань започаткував радянський педагог Федір Брюховецький.
Свято виникло ще у 1984 році, проте в Україні на законодавчому рівні його офіційно встановили 13 травня 1999 року.