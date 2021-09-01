Традиційно 1 вересня школярі та вчителі відзначають День знань. Це свято є важливим для всіх українців, оскільки ознаменує початок осені та нового навчального року.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем знань 2021.

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Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

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Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

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Вітаємо всіх з Днем знань!

Всіх, хто любить пізнавати!

Серед інших побажань –

Попереду інших крокувати!

Ми бажаємо чудових книг,

Мудрих вам вчителів,

Завжди нових, цікавих

Креативних вам ідей!

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Вітаю з Днем Знань! Бажаю, щоб у вас завжди було величезне бажання вчитись та пізнавати усе нове! Легкого навчального року, яскравих вражень, нових друзів та відмінних оцінок!

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Ти сьогодні ступив на дорогу знань, викладену з граніту наук. Я бажаю тобі доброго і легкого шляху. Нехай подорож до неймовірно цікавого світу науки приносить тільки радість і прагнення йти все далі і далі. Вітаю з Днем ​​знань 2021.

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Попри карантинні обмеження, цьогоріч День знань відбудеться у традиційному форматі.

Школярі втомилися від дистанційного навчання, тому це чудова можливість побачити своїх знайомих та поспілкуватися з друзями.

Головною традицією Дня знань є святкова лінійка, яку проводять майже в усіх школах країни.

Традиційно 1 вересня вчителі проводять перший урок, на якому разом з учнями обговорюють важливі теми та всі організаційні питання.

Традицію проведення урочистих лінійок з нагоди Дня знань започаткував радянський педагог Федір Брюховецький.

Свято виникло ще у 1984 році, проте в Україні на законодавчому рівні його офіційно встановили 13 травня 1999 року.