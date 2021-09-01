Традиційно в Україні 1 вересня відзначають День знань. Це свято ознаменує початок нового навчального року, тому є важливим як для вчителів, так і для всіх учнів.

У цей урочистий і відповідальний день потрібно привітати всіх вчителів, які своєю працею роблять великий внесок у майбутнє нашої держави.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем знань у картинках.

Щороку 1 вересня у всіх школах країни проводять святкову лінійку з урочистими промовами та виступами.

За традицією, діти дарують квіти своїм вчителям та налаштовуються на новий навчальний рік.

Це свято є особливим для всіх першокласників, оскільки саме сьогодні розпочинається новий і дуже цікавий етап їхнього життя.

День знань вперше почали відзначати ще у 1984 році.

Також 1 вересня навчальний рік традиційно починається у Бельгії, Ірландії, Польщі, Словенії, Угорщині, Македонії, Казахстані, Киргизстані, Білорусі та інших країнах.

А у Німеччині, наприклад, День знань не святкують, а навчальний рік там починається у середині осені.