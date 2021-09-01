День знань 2021 в Україні відзначають у середу, 1 вересня. Це свято знаменує не тільки початок навчального року студентів і школярів, але й перший день у школі першокласників, які переступлять поріг навчального закладу.

У День знань першокласники знайомляться зі своїми вчителями, які ділитимуться знаннями упродовж навчального року. Також юні школярі познайомляться зі своїми однокласниками, з якими будуть разом вчитися, вирішувати завдання і спілкуватися під час перерв.

У цей день варто привітати першокласників — вдале напуття дасть юним школярам сил і сміливості.

Факти ICTV підготували привітання з 1 вересня першокласнику в День знань, які зроблять приємно юному учню.

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Ось і настав твій перший День знань! Нехай він запам’ятається усмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі й новим, щасливим етапом у твоєму житті. Нехай навчання дарує задоволення, а хороші оцінки будуть твоїм постійним орієнтиром.

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Вітаю тебе з новим навчальним роком, з новими відкриттями, з новими знаннями! Нехай прийдешній освітній рік допоможе втілити в життя все задумане. Вір у себе, став перед собою нові цілі, і ти обов’язково їх досягнеш! Надихайся кожним новим днем. Успіху та ентузіазму в навчанні, дорога наша дитино!

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Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар сумлінно!

Нехай тішаться батьки

Успіхам дитини.

***

Школа, ранець, перший клас,

Це — перший крок в житті для вас…

Хай легко все в житті вдається,

І щастя вам нехай всміхнеться.

***

Вперше нині ти ідеш до школи,

В перший клас, на перший свій урок.

І запам’ятаєш ти надовго:

Двір шкільний, учителів, дзвінок.

Будуть ще в житті учнівські зливи,

Йди вперед, упевнено прямуй!

Будь терплячим завжди і сміливим,

Всі свої досгнення цінуй!

***

Букетик квітів у руках

І ранець за плечима,

І рій гуде в твоїх думках,

Ось школа, що за диво!

Крокуєш ти у перший клас,

Ти – першокласник, підростаєш!

І там порадуєш ти нас

Усім, що вивчиш і пізнаєш.

Тепер працюй сумлінно ти,

І вчися добре, гідно.

Про рідних пам’ятай завжди,

У школі вчися плідно!

***

Навчатись на відмінно

Бажаємо віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Тож потіште тат і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте.

***

У День знань традиційно проводяться святкові лінійки в школах і університетах.

Свято стало офіційним у 1984 році, і відтоді відзначається в Україні щорічно, 1 вересня.

Вже на початку жовтня в усіх школах відзначатиметься ще одне важливе свято — День вчителя, яке припадає на неділю, 3 жовтня.

Дізнатися про державні свята 2021 року можна в нашому календарі.