День знань 2021 в Україні відзначають у середу, 1 вересня. Це свято знаменує не тільки початок навчального року студентів і школярів, але й перший день у школі першокласників, які переступлять поріг навчального закладу.
У День знань першокласники знайомляться зі своїми вчителями, які ділитимуться знаннями упродовж навчального року. Також юні школярі познайомляться зі своїми однокласниками, з якими будуть разом вчитися, вирішувати завдання і спілкуватися під час перерв.
У цей день варто привітати першокласників — вдале напуття дасть юним школярам сил і сміливості.
Факти ICTV підготували привітання з 1 вересня першокласнику в День знань, які зроблять приємно юному учню.
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Ось і настав твій перший День знань! Нехай він запам’ятається усмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі й новим, щасливим етапом у твоєму житті. Нехай навчання дарує задоволення, а хороші оцінки будуть твоїм постійним орієнтиром.
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Вітаю тебе з новим навчальним роком, з новими відкриттями, з новими знаннями! Нехай прийдешній освітній рік допоможе втілити в життя все задумане. Вір у себе, став перед собою нові цілі, і ти обов’язково їх досягнеш! Надихайся кожним новим днем. Успіху та ентузіазму в навчанні, дорога наша дитино!
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Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар сумлінно!
Нехай тішаться батьки
Успіхам дитини.
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Школа, ранець, перший клас,
Це — перший крок в житті для вас…
Хай легко все в житті вдається,
І щастя вам нехай всміхнеться.
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Вперше нині ти ідеш до школи,
В перший клас, на перший свій урок.
І запам’ятаєш ти надовго:
Двір шкільний, учителів, дзвінок.
Будуть ще в житті учнівські зливи,
Йди вперед, упевнено прямуй!
Будь терплячим завжди і сміливим,
Всі свої досгнення цінуй!
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Букетик квітів у руках
І ранець за плечима,
І рій гуде в твоїх думках,
Ось школа, що за диво!
Крокуєш ти у перший клас,
Ти – першокласник, підростаєш!
І там порадуєш ти нас
Усім, що вивчиш і пізнаєш.
Тепер працюй сумлінно ти,
І вчися добре, гідно.
Про рідних пам’ятай завжди,
У школі вчися плідно!
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Навчатись на відмінно
Бажаємо віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
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Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Тож потіште тат і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок – не майте.
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У День знань традиційно проводяться святкові лінійки в школах і університетах.
Свято стало офіційним у 1984 році, і відтоді відзначається в Україні щорічно, 1 вересня.
Вже на початку жовтня в усіх школах відзначатиметься ще одне важливе свято — День вчителя, яке припадає на неділю, 3 жовтня.
Дізнатися про державні свята 2021 року можна в нашому календарі.