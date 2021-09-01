Початок навчального року 2021 став приводом того, що Google присвятив цій даті святковий дудл. В Україні 1 вересня ще називають Днем знань.

На яскравому дудлі зображене канцелярське приладдя, яке натякає школярам на те, що на них чекає ще один рік, сповнений нових знань і відкриттів.

Навчальний рік в Україні 2021 розпочнеться вчасно – з 1 вересня. Але свято Першого дзвоника відбуватиметься не так, як зазвичай. Оскільки загроза заразитися коронавірусом за умови великого скупчення людей нікуди не зникла, то Міністерство охорони здоров’я рекомендувало навчальним закладам організувати святкові заходи просто неба.

Крім того, школам пропонують максимально скоротити час проведення урочистої лінійки, прослідкувати за тим, щоб не змішувати учнів різних класів і не запрошувати на свято 1 вересня гостей і тих, хто не працює у закладі.

Також відсвяткувати початок навчального року 2021 рекомендують, організувавши заходи в межах кожного класу окремо.

Але попри те, що навчання у школах розпочнеться у звичному форматі, у МОЗ не виключають, що у разі погіршення епідемічної ситуації можуть перейти на дистанційне навчання.

Як буде організовано навчальний процес у школах та дитячих садках, які будуть обмеження, у якому разі заклади перейдуть на дистанційну освіту – все, що потрібно знати про навчальний рік 2021/2022 можна прочитати у нашому матеріалі.