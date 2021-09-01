Перший день осені 2021: привітання в картинках

Українці у середу зустрічають перший день осені – 1 вересня. Ба більше, цього дня святкують День знань. Хтось досі сумує за літом, а решта тішаться, що нині настає найзатишніша пора року. Тепер офіційно дозволено замість прогулянок обирати домашні посиденьки у ковдрі та з чашечкою чаю або глінтвейну.

Крім того, нині настає час, щоб завалити Instagram знімками у жовтому листі з парку. Головне – звертайте увагу, аби до вас там ніхто не вигулював песика.

Ба більше, готуйтеся до ери Дів, Терезів та Скорпіонів.

Якщо ви так само любите цю пору року, то Факти ICTV приготували для вас найкращі привітання з першим днем осені у картинках.

Привітання з першим днем осені 2021:

Пролетіло дуже швидко літо,

Але ми не будем горювать,

Літнім сонцем досі ми зігріті,

Будем осінь радо зустрічать!

Вам бажаю теплих днів осінніх,

Хоч дощити буде повсякчас,

Радості серед моментів плинних.

Хай мінлива осінь тішить вас!

Осінь першим вітром залітає,

В наші двері входить вже вона

І новий початок провіщає,

Затишок, що восени бува.

Хай розвеселяє прохолода,

Хай дощі співають про любов,

Око тішить золота природа,

Що звеличить рух світобудов.

Не засмутять ні моква, ні хмари,

Парасоля вам – надійний друг.

Відкривайте-но осінні чари,

Закохайтесь у красу навкруг.