Витримають навіть кулемет: як обрати двері, які захистять від квартирних злодіїв

Кожні треті двері в Україні можна відкрити за допомогою звичайної відмички для жерстяних банок. Все через те, що їхня товщина приблизно така ж сама.

Які двері обирати, скільки вони повинні коштувати і чи зможуть зупинити квартирних злодіїв – розбирався Олексій Душка у новому випуску програми Прихована небезпека на телеканалі ICTV.

Ігор Омельченко, який більше 20 років займається виробництвом бронедверей, говорить: приблизно 30% зроблені з металевого паперу, ще 60% – муляж, копія.

Але проблема полягає ще й в тому, що самі покупці дивляться не на якість, а на те, чи пасують двері до кольору їхніх стін. Хоча даремно, адже деякі з них взагалі небезпечно встановлювати у квартирі.

Зокрема, це стосується дверей з наповненням всередині з пінопласту, які у випадку пожежі дуже швидко займаються.

Зі свого боку професійний квартирний злодій говорить: якщо ваші двері з дерева, а металевий лист у них тільки для декору, їх зламають за допомогою лому. Також до основних мінусів дверей, які легко можна зламати, належать такі:

якщо вони з міцної сталі, але не захищають замок – їх відчинять;

якщо метал в зоні замка слабкий – їх теж вдасться пошкодити і відчинити;

якщо каркас дверей із слабкого металу – їх просто зламають.

Щоб убезпечити себе, під час купівлі дверей експерт Ігор Омельченко радить звертати увагу на сертифікат. Якщо у документі прописано, що вони відповідають євростандарту ENV-1627 і класу від четвертого і вище, то є усі шанси купити надійні двері.

Оскільки четвертий, п’ятий і шостий – це класи, які витримують не лише викрутку і лом, а й болгарку і навіть кулемет.

Крім того, під час купівлі варто звертати увагу на ціну. Надійні двері повинні коштувати від $1,5 до $3 тис. Якщо ж ви купуєте їх за 5-10 тис. грн, то вони можуть витримати 1-2 хв зламу.

Тому перед покупкою українцям обов’язково радять вимагати сертифікат і звертати увагу на якість, а не на красивий зовнішній вигляд.