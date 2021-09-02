З нагоди 138-річчя від дня народження Рудольфа Вайгля Google створив святковий дудл. Рудольф Вайгль був польським лікарем, біологом та імунологом.

Він закінчив біологічний факультет Львівського університету, де пізніше займався і викладацькою діяльністю.

Рудольф Вайгль прославився тим, що виготовив вакцину проти епідемічного висипного тифу. На початку Першої світової війни він працював військовим лікарем в австрійській армії. Саме тоді лікар вперше зіткнувся з цією важкою хворобою, спостерігаючи, як сотні людей помирали не на полі бою, а від тифу.

Рудольф Вайгль не міг дивитися на це спокійно, тому почав досліджувати, як можна захистити людей від страшної недуги. У 1919 році він став керівником лабораторії в Перемишлі, яка займалася дослідженням висипного тифу. А через рік було створено інститут вивчення висипного тифу, який ще називали інститут Вайгля. Він керував ним до 1944 року.

У процесі роботи над вакциною Рудольф Вайгль сам заразився і перехворів на тиф. А виготовлений препарат він вперше випробував на собі.

Сьогодні Рудольфа Вайгля шанують як видатного вченого та людину, яка своїм відкриттям врятувала сотні тисяч життів. Його роботи відзначені двома номінаціями на Нобелівську премію.