Традиційно 2 вересня в Україні відзначають День нотаріуса. Сьогодні варто привітати всіх працівників цієї сфери та подякувати їм за кропітку працю.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем нотаріуса в листівках та СМС.
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Я вітаю з Днем нотаріату!
Ваша праця так потрібна нам усім.
Нехай ростуть успішність і зарплата,
І не достаток та радість приходять у дім!
Нехай вдома люблять, цінують, люблять.
А на роботі премії дають.
Нехай колеги дуже поважають.
А всі клієнти позитив несуть!
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У цей яскравий осінній день хочу привітати вас з Днем нотаріату! Це свято є ще одним важливим підтвердженням значимості тієї праці, яка під силу тільки вам. Нехай в цей день буде багато свіжих букетів квітів, теплих слів і щирих посмішок колег. Нехай подарунки будуть тільки бажаними, а побажання, звичайно, найкращими! Зі святом!
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Від усієї душі хочу привітати тебе з Днем нотаріату та побажати професійних сил, залізного здоров’я і важливих життєвих цілей. У своїй непростій праці завжди дотримуйся курсу чесності і справедливості, з легкістю добивайся будь-якої поставленої задачі і будь за це щедро винагороджений. Вітаю!
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Щоб силу дати будь-якого договору,
Хоч президент країни, хоч емігрант
Йде в нотаріальну контору –
Надійності і чесності гарант!
Так нехай ваша праця навіки процвітає,
Клієнти до вас з посмішками поспішають,
Нехай цінують вас вони і поважають!
Нехай живе нотаріат!
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У День нотаріату бажаю, щоб кожна дія була впевненою, рішення доцільним, успіх безсумнівним, а справа перспективною. Завжди вражай колег і клієнтів твердим характером і глибокими знаннями, славними гучними перемогами і досягненнями. Зі святом!
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Офіційно День нотаріуса в Україні почали відзначати у 2010 році. Тоді третій президент Віктор Ющенко підписав указ про заснування відповідного свята.
Традиційно, 2 вересня, у державних і приватних організаціях вітають всіх нотаріусів і нагороджують преміями за сумлінну працю.
У сучасному світі професія нотаріуса є дуже важливою та затребуваною. Нотаріуси займаються оформленням і засвідченням різного типу документів.
Ця професія вимагає відповідальності, чесності, терпіння та психологічної стійкості.
Нотаріус має знатися на всіх тонкощах права і постійно стежити за змінами в законодавстві. Він діє від імені держави, тому не має права на помилку.