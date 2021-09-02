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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Найкращі привітання з Днем нотаріуса у листівках та СМС

Найкращі привітання з Днем нотаріуса у листівках та СМС

Традиційно 2 вересня в Україні відзначають День нотаріуса. Сьогодні варто привітати всіх працівників цієї сфери та подякувати їм за кропітку працю.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем нотаріуса в листівках та СМС.

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Я вітаю з Днем нотаріату!
Ваша праця так потрібна нам усім.
Нехай ростуть успішність і зарплата,
І не достаток та радість приходять у дім!

Нехай вдома люблять, цінують, люблять.
А на роботі премії дають.
Нехай колеги дуже поважають.
А всі клієнти позитив несуть!

***

листівка з днем нотаріуса

***

У цей яскравий осінній день хочу привітати вас з Днем нотаріату! Це свято є ще одним важливим підтвердженням значимості тієї праці, яка під силу тільки вам. Нехай в цей день буде багато свіжих букетів квітів, теплих слів і щирих посмішок колег. Нехай подарунки будуть тільки бажаними, а побажання, звичайно, найкращими! Зі святом!

***

листівка з днем нотаріуса

***

Від усієї душі хочу привітати тебе з Днем нотаріату та побажати професійних сил, залізного здоров’я і важливих життєвих цілей. У своїй непростій праці завжди дотримуйся курсу чесності і справедливості, з легкістю добивайся будь-якої поставленої задачі і будь за це щедро винагороджений. Вітаю!

***

листівка з днем нотаріуса

***

Щоб силу дати будь-якого договору,
Хоч президент країни, хоч емігрант
Йде в нотаріальну контору –
Надійності і чесності гарант!
Так нехай ваша праця навіки процвітає,
Клієнти до вас з посмішками поспішають,
Нехай цінують вас вони і поважають!
Нехай живе нотаріат!

***

листівка з днем нотаріуса

***

У День нотаріату бажаю, щоб кожна дія була впевненою, рішення доцільним, успіх безсумнівним, а справа перспективною. Завжди вражай колег і клієнтів твердим характером і глибокими знаннями, славними гучними перемогами і досягненнями. Зі святом!

***

листівка з днем нотаріуса

Офіційно День нотаріуса в Україні почали відзначати у 2010 році. Тоді третій президент Віктор Ющенко підписав указ про заснування відповідного свята.

Традиційно, 2 вересня, у державних і приватних організаціях вітають всіх нотаріусів і нагороджують преміями за сумлінну працю.

У сучасному світі професія нотаріуса є дуже важливою та затребуваною. Нотаріуси займаються оформленням і засвідченням різного типу документів.

Ця професія вимагає відповідальності, чесності, терпіння та психологічної стійкості.

Нотаріус має знатися на всіх тонкощах права і постійно стежити за змінами в законодавстві. Він діє від імені держави, тому не має права на помилку.

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