Google присвятив свій дудл медпрацівникам

При відвідуванні домашньої сторінки Google в Україні в п’ятницю, 3 вересня, Ви можете побачити анімований малюнок з висловленням подяки лікарям, медсестрам та медичним працівникам.

Google пояснює свій дудл наступним чином.

– Оскільки Covid-19 продовжує впливати на спільноти по всьому світу, люди об’єднуються, щоб допомагати один одному зараз, як ніколи. Ми запускаємо серію дудлів, щоб відзначити та вшанувати пам’ять багатьох з тих, хто перебуває на передовій. Сьогодні ми хочемо сказати дякую всім лікарям, медсестрам та медичним працівникам, – наголошується в повідомленні компанії.

Зазначимо, вже другий рік медики по всьому світу борються з пандемією коронавірусу, яка забрала мільйони життів. Серед медичних працівників також було багато жертв, адже вони безпосередньо контактують з хворими.

Також ми писали, що в Україні виникла ситуація із затримкою виплат медикам, які допомагали пацієнтам з коронавірусом, в квітні, травні і червні 2021 року.

Це сталося через організаційні та технічні причини, повідомили в Національній службі здоров’я України.