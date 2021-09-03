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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Google присвятив свій дудл медпрацівникам

дудл

При відвідуванні домашньої сторінки Google в Україні в п’ятницю, 3 вересня, Ви можете побачити анімований малюнок з висловленням подяки лікарям, медсестрам та медичним працівникам.

Google пояснює свій дудл наступним чином.

– Оскільки Covid-19 продовжує впливати на спільноти по всьому світу, люди об’єднуються, щоб допомагати один одному зараз, як ніколи. Ми запускаємо серію дудлів, щоб відзначити та вшанувати пам’ять багатьох з тих, хто перебуває на передовій. Сьогодні ми хочемо сказати дякую всім лікарям, медсестрам та медичним працівникам, – наголошується в повідомленні компанії. 

Зазначимо, вже другий рік медики по всьому світу борються з пандемією коронавірусу, яка забрала мільйони життів. Серед медичних працівників також було багато жертв, адже вони безпосередньо контактують з хворими. 

Також ми писали, що в Україні виникла ситуація із затримкою виплат медикамякі допомагали пацієнтам з коронавірусом, в квітні, травні і червні 2021 року.

Це сталося через організаційні та технічні причини, повідомили в Національній службі здоров’я України.

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