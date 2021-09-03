Влада Китаю заборонила показувати на телебаченні чоловіків з жіночною зовнішністю.

Згідно з новими вимогами Головного управління преси та публікацій, телемовні компанії мають рішуче покласти край “жінкоподібним чоловікам та іншій ненормальній естетиці”.

На думку влади Китаю, елегантні образи поп-зірок та акторів не стимулюють молодих китайців бути достатньо мужніми.

Відтепер телеканали мають строго контролювати вибір акторів для шоу, їхній зовнішній вигляд і поведінку в ефірі.

Також влада країни виступила проти пропаганди культу багатства і слави. Зокрема під заборону потрапили обговорення приватного життя людей, а також розмови про завищену зарплату знаменитостей.

Телеканалам наказано обмежити гонорари виконавців та стежити, щоб їхні контракти не дозволяли ухилятися від сплати податків.

На думку влади КНР, це не відображає цінностей країни. Натомість необхідно активно просувати “революційну і соціалістичну культуру”, а також традиційну культуру Китаю.

Раніше китайський уряд заборонив школярам грати у відеоігри у будні. Влада вважає, що відеоігри викликають у підлітків серйозну залежність.

Відтепер діти до 18 років можуть проводити за іграми не більше трьох годин на тиждень.

Джерело: Associated Press