3 вересня відзначають день ангела Олександра. Іменини святкуються на честь мученика Олександра.

Це ім’я є одним із найбільш популярних, тому, напевно, в оточенні кожного є його власник. Факти ICTV підготували привітання в листівках і СМС із днем ангела Олександра.

Привітання з днем ангела Олександра в листівках

Привітання з днем ангела Олександра в СМС

***

У день ангела, Олександр, бажаю любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Олександре, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

Та ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд завжди тільки гарні люди.

Хай ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Сьогодні день твого святого,

Що ангелом зветься.

Здоров’я гарного, міцного

Бажаю, як ведеться.

***

Ти Олександр у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та віра у душі живуть.

Сьогодні ангел у небесах святкує

І ти, Сашко, про свято не забудь.

Хай ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

Значення імені Олександр

Ім’я Олександр давньогрецького походження, в перекладі означає той, що захищає людей, захисник.

Чоловіки з цим ім’ям наділені лідерськими якостями та дуже люблять свободу. Найчастіше Олександр упертий, його важко переконати, а також нав’язати щось робити.

Олександр наділений працьовитістю, самостійністю, велелюбністю і товариськістю. З ним легко знайти спільну мову та дружити, однак ділові справи вибудовувати складно.

Найчастіше власники цього імені стають успішними підприємцями, люблячими чоловіками та хорошими батьками.