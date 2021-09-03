3 вересня відзначають день ангела Олександра. Іменини святкуються на честь мученика Олександра.
Це ім’я є одним із найбільш популярних, тому, напевно, в оточенні кожного є його власник. Факти ICTV підготували привітання в листівках і СМС із днем ангела Олександра.
Привітання з днем ангела Олександра в листівках
Привітання з днем ангела Олександра в СМС
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У день ангела, Олександр, бажаю любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Олександре, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
Та ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд завжди тільки гарні люди.
Хай ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
***
Сьогодні день твого святого,
Що ангелом зветься.
Здоров’я гарного, міцного
Бажаю, як ведеться.
***
Ти Олександр у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та віра у душі живуть.
Сьогодні ангел у небесах святкує
І ти, Сашко, про свято не забудь.
Хай ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
Значення імені Олександр
Ім’я Олександр давньогрецького походження, в перекладі означає той, що захищає людей, захисник.
Чоловіки з цим ім’ям наділені лідерськими якостями та дуже люблять свободу. Найчастіше Олександр упертий, його важко переконати, а також нав’язати щось робити.
Олександр наділений працьовитістю, самостійністю, велелюбністю і товариськістю. З ним легко знайти спільну мову та дружити, однак ділові справи вибудовувати складно.
Найчастіше власники цього імені стають успішними підприємцями, люблячими чоловіками та хорошими батьками.