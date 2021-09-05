День підприємця 2021 в Україні припадає на неділю, 5 вересня. Цей день відзначають щорічно в першу неділю вересня.
У це свято варто привітати тих, хто створив і веде власний бізнес, який допомагає розвиватися економіці країни. Факти ICTV приготували найкращі привітання в листівках і СМС з Днем підприємця, які порадують всіх тих, хто пов’язав своє життя з відкриттям і просуванням власної справи.
***
Тепер ти частина країни, частина її економіки,
Впертий творець і трудоголік ти.
Твори й далі, думай та дерзай,
Розмахом задумів і планів вражай!
***
Бажаю тобі щастя – без оглядки,
Працювати – без втоми,
Здоров’я – без лікування,
А життя – без жалю!
З Днем підприємця!
***
Бажаю, щоб сонце входило в ваш будинок,
Будь-які мрії виконувалися,
Щоб радість і щастя ходили один за одним
І в житті друзі не губилися!
З днем підприємця!
***
З Днем підприємця сьогодні
Вітаю я тебе,
Нехай Господь
По життю береже
Добра та достатку,
Я бажаю тобі в дім,
Життя живи щасливо та солодко,
Щоб згадати що потім.
***
Хто шанує розміреність у справах,
І головний хто роботодавець?
Хто ризикував, забувши про страх?
Звичайно ж, підприємець.
Бажаємо вам здоровим бути,
Бажаємо в бізнесі везіння!
Успіху дайте опромінити
Проектів майбутніх народження!
***
Підприємець, вітаю
Тебе я з твоїм святом!
Лише процвітання бажаю,
Удачі, бадьорості і сил!
Йти вперед без зупинки,
Впевненим в успіху бути!
Легко, спокійно, сміливо, спритно
Солідним бізнесом рулити!
***
Щоб багато чого добитися,
Не забудьте про одне:
Треба лише прагнути вперед,
Не піклуючись ні про що!
Нехай бізнесу дороги
Будуть прихильні до вас!
Нехай підуть навік тривоги
І воздасться по ділах.
***
Ти у нас – підприємець,
І розумний, і адекватний,
Бізнес будуєш свій вміло –
По плечу будь-яка справа!
Від душі я вітаю!
У свято це побажаю,
Щоб плани втілювалися,
А мрії здійснювались!
***
Свято було затверджено 5 жовтня 1998 року другим президентом України Леонідом Кучмою. У великих містах на День підприємця проходять урочисті заходи, серед яких виставки і ярмарки, де винуватці свята презентують свою продукцію і залучають нових клієнтів та покупців. В цей день також проходить і нагородження кращих підприємців, а після — святкові концерти.
В Україні на вересень припадає величезна кількість неофіційних свят. Наприклад, 9 числа українці відзначатимуть Міжнародний день краси, а 22 вересня — Всесвітній день без автомобіля.
Ознайомитися з іншими неофіційними святами під кінець 2021 року можна в нашому календарі.