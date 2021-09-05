Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Микола Олефіренко |

День підприємця 2021: найкращі привітання в листівках і СМС

День предпринимателя

День підприємця 2021 в Україні припадає на неділю, 5 вересня. Цей день відзначають щорічно в першу неділю вересня.

У це свято варто привітати тих, хто створив і веде власний бізнес, який допомагає розвиватися економіці країни. Факти ICTV приготували найкращі привітання в листівках і СМС з Днем підприємця, які порадують всіх тих, хто пов’язав своє життя з відкриттям і просуванням власної справи.

***

День предпринимателя

Тепер ти частина країни, частина її економіки,
Впертий творець і трудоголік ти.
Твори й далі, думай та дерзай,
Розмахом задумів і планів вражай!

***

День предпринимателя

Бажаю тобі щастя – без оглядки,
Працювати – без втоми,
Здоров’я – без лікування,
А життя – без жалю!

З Днем підприємця!

***

День предпринимателя

Бажаю, щоб сонце входило в ваш будинок,
Будь-які мрії виконувалися,
Щоб радість і щастя ходили один за одним
І в житті друзі не губилися!

З днем підприємця!

***

З Днем підприємця сьогодні
Вітаю я тебе,
Нехай Господь
По життю береже

Добра та достатку,
Я бажаю тобі в дім,
Життя живи щасливо та солодко,
Щоб згадати що потім.

***

День предпринимателя

Хто шанує розміреність у справах,
І головний хто роботодавець?
Хто ризикував, забувши про страх?
Звичайно ж, підприємець.

Бажаємо вам здоровим бути,
Бажаємо в бізнесі везіння!
Успіху дайте опромінити
Проектів майбутніх народження!

***

Підприємець, вітаю
Тебе я з твоїм святом!
Лише процвітання бажаю,
Удачі, бадьорості і сил!

Йти вперед без зупинки,
Впевненим в успіху бути!
Легко, спокійно, сміливо, спритно
Солідним бізнесом рулити!

***

День предпринимателя

Щоб багато чого добитися,
Не забудьте про одне:
Треба лише прагнути вперед,
Не піклуючись ні про що!

Нехай бізнесу дороги
Будуть прихильні до вас!
Нехай підуть навік тривоги
І воздасться по ділах.

***

Ти у нас – підприємець,
І розумний, і адекватний,
Бізнес будуєш свій вміло –
По плечу будь-яка справа!

Від душі я вітаю!
У свято це побажаю,
Щоб плани втілювалися,
А мрії здійснювались!

***

Свято було затверджено 5 жовтня 1998 року другим президентом України Леонідом Кучмою. У великих містах на День підприємця проходять урочисті заходи, серед яких виставки і ярмарки, де винуватці свята презентують свою продукцію і залучають нових клієнтів та покупців. В цей день також проходить і нагородження кращих підприємців, а після — святкові концерти.

Читайте
Різдво Пресвятої Богородиці й одноденні пости: церковний календар на вересень 2021

В Україні на вересень припадає величезна кількість неофіційних свят. Наприклад, 9 числа українці відзначатимуть Міжнародний день краси, а 22 вересня — Всесвітній день без автомобіля.

Ознайомитися з іншими неофіційними святами під кінець 2021 року можна в нашому календарі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка