День підприємця 2021 в Україні припадає на неділю, 5 вересня. Цей день відзначають щорічно в першу неділю вересня.

У це свято варто привітати тих, хто створив і веде власний бізнес, який допомагає розвиватися економіці країни. Факти ICTV приготували найкращі привітання в листівках і СМС з Днем підприємця, які порадують всіх тих, хто пов’язав своє життя з відкриттям і просуванням власної справи.

***

Тепер ти частина країни, частина її економіки,

Впертий творець і трудоголік ти.

Твори й далі, думай та дерзай,

Розмахом задумів і планів вражай!

***

Бажаю тобі щастя – без оглядки,

Працювати – без втоми,

Здоров’я – без лікування,

А життя – без жалю!

З Днем підприємця!

***

Бажаю, щоб сонце входило в ваш будинок,

Будь-які мрії виконувалися,

Щоб радість і щастя ходили один за одним

І в житті друзі не губилися!

З днем підприємця!

***

З Днем підприємця сьогодні

Вітаю я тебе,

Нехай Господь

По життю береже

Добра та достатку,

Я бажаю тобі в дім,

Життя живи щасливо та солодко,

Щоб згадати що потім.

***

Хто шанує розміреність у справах,

І головний хто роботодавець?

Хто ризикував, забувши про страх?

Звичайно ж, підприємець.

Бажаємо вам здоровим бути,

Бажаємо в бізнесі везіння!

Успіху дайте опромінити

Проектів майбутніх народження!

***

Підприємець, вітаю

Тебе я з твоїм святом!

Лише процвітання бажаю,

Удачі, бадьорості і сил!

Йти вперед без зупинки,

Впевненим в успіху бути!

Легко, спокійно, сміливо, спритно

Солідним бізнесом рулити!

***

Щоб багато чого добитися,

Не забудьте про одне:

Треба лише прагнути вперед,

Не піклуючись ні про що!

Нехай бізнесу дороги

Будуть прихильні до вас!

Нехай підуть навік тривоги

І воздасться по ділах.

***

Ти у нас – підприємець,

І розумний, і адекватний,

Бізнес будуєш свій вміло –

По плечу будь-яка справа!

Від душі я вітаю!

У свято це побажаю,

Щоб плани втілювалися,

А мрії здійснювались!

***

Свято було затверджено 5 жовтня 1998 року другим президентом України Леонідом Кучмою. У великих містах на День підприємця проходять урочисті заходи, серед яких виставки і ярмарки, де винуватці свята презентують свою продукцію і залучають нових клієнтів та покупців. В цей день також проходить і нагородження кращих підприємців, а після — святкові концерти.

В Україні на вересень припадає величезна кількість неофіційних свят. Наприклад, 9 числа українці відзначатимуть Міжнародний день краси, а 22 вересня — Всесвітній день без автомобіля.

Ознайомитися з іншими неофіційними святами під кінець 2021 року можна в нашому календарі.