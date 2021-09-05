У неділю, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійництва. Він сприяє розвитку благодійної та волонтерської діяльності.

У світі є люди з фізичними вадами, діти-сироти, безхатченки, та ті, хто гостро потребує допомоги від інших. Вчасно надана допомога – велика, мала, фінансова, моральна – іноді може врятувати людське життя.

Творити добрі справи, та допомогати тим, хто особливо потребує цього, завжди було гідним і шанованим заняттям.

Насьогодні існує чимало благодійних ініціатив, які дозволяють здійснювати добро, не відриваючись від звичайних справ.

Тисячі людей об’єднуються, щоб робити добрі справи. Так, хтось роздає їжу на вулиці, хтось розвозить продуктові набори пенсіонерам, а хтось купує медикам захист.

Факти ICTV розповідають про благодійні ініціативи в Україні, до яких можете долучитися і ви.

Благодійний фонд Життєлюб

Це фонд підтримки та всебічного розвитку для людей літнього віку. Він забезпечує пенсіонерів ліками, їжею, а також допомогає знайти їм друзів та відкривати для себе нові можливості.

Завдяки онлайн-платформі фонду Superonuki.com кожен охочий може допомогти літнім людям – організувати збір коштів та подарувати комусь необхідний час, ресурси або кошти. Також зі зібраних грошей пенсіонерам купують ліки та оплачують комунальні послуги.

Благодійний фонд Старенькі

У фонді також допомагають літнім людям та розвозять їм продукти і підтримують їх.

Ба більше, фонд співпрацює з державними соціальними центрами, де на обліку стоять самотні пенсіонери.

Також він допомагає соцпрацівникам, які доглядають за літніми людьми. Наприклад, роздають їм засоби захисту. Допомогти можна тут – starenki.com.ua.

Благодійна організація Пацієнти України

Так як у світі все ще триває пандемія коронавірусу, то на сайті covid19.patients.org.ua також збирають інформацію про потреби медиків.

Тут є форми, які можуть заповнити представники бізнесу, і є інформація для людей, які хочуть залишити благодійні внески.

Благодійна організація Дім милосердя Київ

Дім милосердця Київ допомагає безхатькам відновити документи, надає тимчасове житло, їжу й одяг.

Також вона збирає кошти на притулки. Тому кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

Онлайн-платформа dobro.ua

На платформі онлайн-благодійності ви можете підтримати волонтерів. Організація залучає та скеровує кошти туди, де вони необхідні, а також дозволяє зустрітись тим людям, які готові та хочуть допомогти.

Українська волонтерська служба

На волонтерські платформі служби ви можете запропонувати свою допомогу у будь-якій сфері – мистецтво, медицина, наука тощо.

Окрім того, ця служба допомагає розвивати волонтерство, вивчати його та координувати самих волонтерів.

Ба більше, ви можете стати незалежним волонтером і самостійно допомогати іншим, збираючи кошти, речі, їжу і відвозячи їх людям, які того потребують. Бути благодійним легко, головне – бажання комусь допомогти.