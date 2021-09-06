Молодик у вересні очікується 7 числа. Проходити він буде під знаком Діви. Головною особливістю цього молодика буде те, що будь-яка людина зможе втілити свої бажання в реальність.

Однак цей період небезпечний тим, що люди можуть розслабитися і повністю покластися на долю. Це вже загрожує втратою мотивації до саморозвитку. Тому краще допомогти долі, і докласти максимум зусиль заради власного блага.

Заведено вважати, що для людей молодик також ознаменується перепадами настрою, відсутністю енергії. Однак цього разу обставини складаються дещо інакше завдяки Меркурію і ретроградному Сатурну. Люди зможуть активно вирішувати проблеми з минулого.

Молодик у вересні: що не можна робити

У цей час краще не змінювати роботу. Якщо хочете вирушити укласти офіційний шлюб, то вперед, а ось від нових знайомств краще відмовитися.

Також не рекомендується якось кардинально змінювати свою зовнішність. Йдеться про пластичну хірургію, зміну зачіски.

Крім того, відмовтеся від серйозних фінансових операцій. Їх краще відкласти на сприятливіші часи. Ремонт у квартирі або будинку теж краще перенести на інший період.