Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на вересень 2021 року склала астролог Людмила Давиденко.

Сонце перебуватиме в Діві до 22 вересня. У цей час можна наводити лад, позбуватися зайвого, приділяти увагу здоров’ю, починати займатися спортом. Енергія Діви допоможе впоратися зі складними завданнями, роботою, що вимагає уваги та посидючості. З 22 вересня Сонце перейде у Терези, де в нього статус падіння. Людям буде складніше сконцентруватися.

З 3 до 9 вересня – період, який чудово підходить для творчості. У цей час можна проявити винахідливість, втілити цікаві ідеї. Адже енергія знаку Діва допоможе вам усе зважити, прорахувати і реалізувати. Крім того, готуйтеся до цікавих зустрічей, знайомств, і не пропустіть свої можливості, поки Уран у хорошому настрої.

З 10 до 16 вересня очікується опозиція Сонця і Нептуна. У цей період потрібно бути уважними, не варто вплутуватися в авантюри, інтриги. Також краще не вестися на спокуси. Вам буде складно ретельно розглянути ситуацію, бо Нептун може збивати всі орієнтири. Щоб заспокоїти нерви, зверніться до медитації.

Однак у період з 13 до 19 вересня тим, хто має чітке бачення своїх цілей, енергійний, працьовитий Нептун буде тільки сприяти. Гармонійний аспект із Сонцем допоможе зміцнити авторитет, віру в себе, а також допоможе впоратися з перешкодами.

До речі, варто враховувати той факт, що Меркурій наприкінці місяця перейде у ретроградний рух – з 27 вересня до 10 жовтня. Тому краще до цього моменту придбати техніку, укласти договори, запустити рекламу і курси.

Також під час ретроградного Меркурія краще не змінювати роботу, ви на ній довго не затримаєтеся. Хоча можна сміливо повертатися на старе місце роботи, якщо вам пропонують такий варіант.

Наразі Меркурій перебуває в Терезах, тож йому подобається спілкуватися, дипломатично мирити войовничі сторони. Однак йому складно дати чітку відповідь на питання. Також він може зіштовхувати інших, щоб самому вийти сухим із ситуації.

Позначте для себе, що з 2 до 7 вересня краще укладати угоди, домовлятися, вирішувати складні завдання. У цей час посилюється увага, виконуються обіцянки. Також цей період можна присвятити навчанню та підвищенню кваліфікації.

З 18 до 30 вересня варто бути особливо обережними, бо конфліктність лише зростатиме, а це призводить до сварок, розривів стосунків. Ба більше, посилюється аварійність. У суспільстві зростають протестні настрої. Згладжувати ситуацію буде Юпітер. У деяких ситуаціях варто використовувати силу та авторитет, а в деяких – харизму. Впливових людей скандали також не оминуть.

Щодо романтичних стосунків, Венера перебуває у своєму знаку до 11 вересня. У Терезах вона почувається комфортно, тому в стосунках панують романтика, повага та взаєморозуміння. У людей з’являється бажання виглядати стильно, змінити зачіску або поліпшити свою фігуру. Однак після 11 вересня Венера заходить на територію Скорпіона, де стається вигнання. Тому зростають претензії у стосунках, ревнощі та підозрілість. Люди не будуть відчувати щастя.

Також у стосунках буде спостерігатися певний холодок через зустріч Венери з Сатурном. Крім того, у цей період можливі фінансові втрати. З 11 до 19 вересня намагайтеся приділяти багато уваги своїм близьким людям, не соромтеся тішити їх компліментами.

21 до 25 вересня деякі стосунки зовсім будуть тріщати по швах. Тут у вас буде тільки два шляхи: розлучатися або вчитися знаходити компроміси. Цей час не підходить для вирішення фінансових питань.

З 27 до 30 вересня романтика в душах людей знову заграє барвами. У цей період хтось може зустріти свою любов, а хтось розкриє в собі талант.

Марс до 16 вересня буде в Діві. Витримка, планування, стратегія, вміння рухатися до мети наполегливо і без втрат. Зараз хороший час для дій, потім енергії може бути менше, а ось сумнівів і коливань більше. Хочете заявити про себе, вирішити важливі питання – не відкладайте на потім. Потім можете передумати.

У період з 1 до 5 вересня все таємне стає явним. Варто очікувати конфліктів, протестів, аварій. Силу та енергію даватиме гармонійний аспект до Плутона. Складно його втримати, якщо вже сутичка почалася – то поки не буде перемоги, бог війни не здасться. Намагайтеся в цей період уникати конфліктів, так само будьте обережні в місцях скупчення людей.

З 23 до 30 вересня – гармонійний аспект до Сатурна посилить витримку і цілеспрямованість, що зміцнить слабкий Марс, додасть йому віру в свої сили і бажання діяти. Але діяти треба розсудливо. Сім разів обміркуйте свої кроки, а потім дійте.