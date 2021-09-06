Українці більше знайомі із власною валютою, а от закордонну перевірити на автентичність зможе не кожен. Цим і користуються досвідчені фальшивомонетники.

Унікальний експонат виробництва найвідомішого радянського фальшивомонетника Віктора Баранова. Півжиття він був порядною радянською людиною, але система його ж і змінила.

Були підробки й у перших грошей незалежної України. Перші автентичні гривні створив на початку минулого століття Георгій Нарбут.

Гривня у світі вважається однією з найзахищеніших валют.

Але поки що в обігу є й ті банкноти, що найчастіше підробляють. Схема працює за допомогою нових технологій – анонімних месенджерів, через які шахраї відкрито викладають пропозиції купити фальшивки.

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За збут фальшивих грошей в Україні цілком реальні тюремні терміни – від 3 до 7 років. Таких умільців виводять на чисту воду криміналісти Нацполіції.

Як перевірити банкноти на побутовому рівні навчають у Нацбанку. Тут розробили цілу систему, просту і доступну кожному. Отже, перший спосіб – тактильний.

Перше, ми повинні відчути банкнотний папір на дотик, а також відчути рельєфне зображення з лицьового боку.

Другий спосіб – подивитися на банкноту проти світла. Водяні знаки, звісно можна підробити, але різниця є.

Третій спосіб – змінити кут нахилу банкноти.

Ви дивитесь на елемент захисту. Він повинен змінити колір з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

У Європі сталася історія, за мотивами якої Стівен Спілберг згодом створить культову пригодницьку стрічку Впіймай мене, якщо зможеш.

У США є місце, яке жодного разу не вдалося пограбувати. Золото-валютне сховище на території військової бази у Кентуккі. Знаменитий Форт Нокс.

Саме у Сполучених штатах народилася і найвідоміша теорія змови, щодо масонських знаків на грошах держави. Особливо ретельні шукачі загадок знайшли на доларі й число 13, хоча саме стільки на той момент було штатів у США, і фразу, що перекладається як Новий світовий порядок. Однак експерти-колекціонери стверджують, що мета в ілюстраторів була досить прагматичною.

У країнах, схильних до диктатури, зазвичай власні гроші є культом. Так, у Китаї ще донедавна за підробку юанів карали смертю. А у Тайвані за навмисне псування місцевих грошей можна навіть сісти у тюрму на 10 років.

А от віртуальні гроші, потроху стають реальністю вже не майбутнього, а сьогодення. І не лише криптовалюти, а й так звані гроші з комп’ютерних ігор. Вже зараз у китайських в’язницях так заробляють ув’язнені, щоправда, поки що у “тюремну касу” наглядачів. Та кажуть, на таку працю геймери не нарікають.

А от якими будуть гроші перших космічних колоній, які вже зараз планують побудувати на Місяці та Марсі. Ймовірно, на початку буде впроваджений досвід Антарктиди, де на кожній станції ходять гроші країни власниці.

Які банкноти євро підробляють найбільше

Європейський центробанк повідомив, що банкноти номіналом €20 і €50 залишаються найпривабливішими для фальшивомонетників.

За другу половину 2019 року з обігу було вилучено 308 тис. підроблених банкнот євро, що на 22,7% більше порівняно з першою половиною і на 17,6% більше, ніж у другій половині 2018 року. 96,4% було виявлено в країнах єврозони та тільки 0,6% – в решті країн світу за межами ЄС.

Але у банку зазначають, що ймовірність отримання підроблених купюр незначна, оскільки їх дуже мало. В обігу перебуває близько 24 млрд паперових купюр загальною вартістю близько €1,3 трлн.