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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Apple може представити нові iPhone вже 14 вересня – ЗМІ

iPhone 12

Американська компанія Apple розіслала запрошення представникам ЗМІ на щорічний захід, який цьогоріч відбудеться 14 вересня. У цей час зазвичай представляють нові моделі iPhone. 

Про це повідомляє CNBC. 

Захід відбудеться у віртуальному режимі та розпочнеться о 17.00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися на сайті компанії або в додатку Apple TV.

За даними видання, на заході компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone. На думку експертів, під час презентації також можуть представити нові моделі Apple Watch і AirPods.

Зауважимо, Apple традиційно представляє нові iPhone в перший місяць осені, проте у 2020 році через пандемію коронавірусу цю подію перенесли на жовтень. 

Утім, експерти ринку заявляють, що в цьому році компанія може вчинити схожим чином і відкласти прем’єру нових смартфонів.

Нагадаємо, раніше експерти з MacWorld повідомили, що Apple випустить величезну кількість нових пристроїв до кінця 2021 року.

За їхніми даними, новий iPhone 12 буде дуже схожим на торішній iPhone 12, але з меншим вирізом на екрані камер. Серед інших поліпшень – нова камера, дисплей ProMotion з частотою 120 Гц і функція постійно включеного дисплея.

Детальніше про те, який вигляд матимуть  нові гаджети Apple, читайте в матеріалі. 

Фото: Unsplash

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