Старовинні кріпосні стіни, рибальські човни, що повільно гойдаються на хвилях, та безліч невеличких закладів, де вже готують щойно зловлені морські делікатеси.

Вивчати болгарську курортну нерухомість ми починаємо у місті Несебр на південному узбережжі Болгарії. Вже другий рік поспіль тут справжній бум.

Хтось купує нерухомість для себе. Хтось, аби здавати в оренду у курортний сезон. Ціни, як у Одесі.

Курортні житлові комплекси працюють лише влітку. Наприкінці сезону їх зачиняють, і потрапити у свою квартиру буде неможливо до наступного сезону. Якщо ви плануєте затриматися в Болгарії трохи довше, вам потрібні так звані будинки для постійного проживання. Ззовні вони дуже схожі на курортні комплекси. Однак, на відміну від них, мають утеплені фасади.

Щоб порівняти ціни, з Насебра ми вирушаємо на легендарний Сонячний Берег. Квартири тут продають уже з ремонтом, меблями та необхідною технікою.

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На території комплексу є спортивна зала, тенісні корти і навіть поле для гольфу. А ще – басейни та ресторани. За обслуговування території окрема плата раз на рік – €10 за кожен квадратний метр вашої квартири.

І хоча на Сонячному Березі багато сімейного житла, тут відпочивають і ті, хто полюбляє добряче відпочити у численних нічних клубах.

Більш спокійним та елітним вважається Святий Влас. Це місто обирають перш за все любителі відпочинку під вітрилами або на човнах.

Найбільш ходовий товар – будиночки на 2-3 поверхи із власною закритою територією. Так би мовити, “лише для своїх”.

І хоча викласти €100 тис. дозволить собі не кожен, однак разом з будинком можна придбати ще й несподіване сусідство.

Там мають апартаменти зірки Дольф Лундгрен та Стівен Сігал. З українських зірок квартиру в Болгарії має лідер гурту Тік Віктор Бронюк. Співачка Ірина Федишин також мала тут квартиру.

Віддаленість комплексу – основний фактор, що впливає на ціну апартаментів. Один розташований за 3 км від моря, і для курорту це вже далеко. Саме там ми й знайшли квартиру за ціною бюджетного авто – $10 тис.

Втім, вид за вікном все ж не рятує від недоліків, які ви купуєте разом з таким житлом.

Цей комплекс не має так званого акта 16 про введення у експлуатацію. Через відсутність підключення до центральної каналізації вона тут автономна.

Вартість житла в Україні

Вартість житла в Україні не обвалили ані карантин, ані пандемія коронавірусу. Навпаки – вона не лише вистояла, а й пішла у відрив. З початку року квартири подекуди подорожчали аж на 20%. І це, кажуть фахівці, не межа.

Керівник однієї з найбільших будівельних компаній у Києві Ігор Кушнір пояснює дорожнечу квартир інфляцією та відкладеним попитом.

Та невже з ринку зовсім зникли недорогі квартири? Ми вирішили перевірити: що сьогодні можна купити, і за які гроші.