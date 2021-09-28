Група Måneskin в афіші з концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакція українців

Переможці Євробачення-2021 італійська група Måneskin має намір у 2022 році поїхати в європейське турне. Вони також відвідають Київ.
На своїй сторінці в соцмережі Instagram музиканти опублікували дати туру Loud Kids.
В афіші туру не обійшлося без помилок. Назва столиці України зазначено в неправильній транслітерації: Kiev замість Kyiv.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У коментарях обурені прихильники Måneskin вказали, що правильно писати Kyiv, а не Kiev, але музиканти поки не відреагували на зауваження. Помилка в афіші досі не виправлена.
Міністерство закордонних справ у 2018 році почало кампанію, в рамках якої звернулося до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів змінити написання міста Києва латиницею (#KyivNotKiev).
Цю ініціативу підтримали по всьому світу, зокрема й артисти. Але помилки в написанні столиці в правильному варіанті латиницею досі трапляються.
Фото: Maneskin