Група Måneskin в афіші з концертами написала Kiev, а не Kyiv: реакція українців

Переможці Євробачення-2021 італійська група Måneskin має намір у 2022 році поїхати в європейське турне. Вони також відвідають Київ.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram музиканти опублікували дати туру Loud Kids.

В афіші туру не обійшлося без помилок. Назва столиці України зазначено в неправильній транслітерації: Kiev замість Kyiv.

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У коментарях обурені прихильники Måneskin вказали, що правильно писати Kyiv, а не Kiev, але музиканти поки не відреагували на зауваження. Помилка в афіші досі не виправлена.

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Міністерство закордонних справ у 2018 році почало кампанію, в рамках якої звернулося до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів змінити написання міста Києва латиницею (#KyivNotKiev).

Цю ініціативу підтримали по всьому світу, зокрема й артисти. Але помилки в написанні столиці в правильному варіанті латиницею досі трапляються.

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Фото: Maneskin