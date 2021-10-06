Українські заробітчани – одна з ключових складових нашої економіки. Все більше людей їдуть працювати за кордон, і пересилають на батьківщину мільярди євро.

Факти Тижня вирушили до найбільшого роботодавця українців – Польщі, щоб на власні очі побачити як наші земляки працюють, скільки заробляють, як освоїли абсолютно різні професії та з якими підводним каміннями зіштовхуються на своїй роботі.

Наталія. Разом зі своїми колегами проводить внутрішні роботи у великій офісній будівлі в центрі Лодзі. За освітою швачка, але тут працює маляром – штукатурить та фарбує стіни.

На відміну від Чернігова, звідки приїхала Наталія, у Лодзі, каже, зовсім інші зарплати. Має від 6000 до 6500 злотих в місяць (45 000 грн). Житло їй винаймає фірма.

Та заробляти десятки тисяч гривень не так і просто. Працювати доводиться по 10-12 годин на день з одним вихідним на тиждень.

Насправді – це важка праця постійно тримати голову і руки у піднятому положенні, та саме так починають свій ранок десятки тисяч українців у Польщі.

На заробіток впливає не лише кількість годин, а й кількість квадратних метрів, які ти збудуєш, пофарбуєш або вкриєш штукатуркою.

Українців у Польщі багато у будь-якій сфері – і у виробництві, будівництві, вони є, і на вулиці, в ТРЦ, у сервісі.

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Втім, цінуються в Польщі не лише робочі руки українців. Ми йдемо до однієї з польських шкіл на околиці Варшави, де полтавчанин Олександр Пустовий викладає історію. Він не просто вчить, а ще й доносить до учнів, що на деякі історичні події в Україні точка зору інакша. Працювати доводиться не так багато, як будівельникам, але і зарплати у вчителів менші.

А от на кого найбільший попит у Польщі, так це на українських медиків.

Анатолій Лякішев приїхав з Дніпропетровщини працювати ратовніком, тобто фельдшером швидкої допомоги.

– В Україні у мене зарплата була 4 000 тис. грн. А на даний момент зарплата така ж, тільки в злотих. Якщо перевести у валюту, то це тисяча доларів (27 000 грн).

Поляки створили всі умови для українських медичних працівників, бо їх знання і кваліфікація тут цінуються. Тож наших в польській медицині – багато.

Сергій – далекобійник, працює в польській компанії. Раз на кілька місяців їздить додому. Каже – цього недостатньо, та все одно поїхав за кордон.

Далекобійником у Польщі можна заробити понад дві тисячі євро (60 000 грн). Тоді як в Україні вони стільки не зароблять у жодній компанії. Та й умови роботи тут інші.

Причини високих зарплат і хороших умов прості – багато польської молоді їде на заробітки до країн Західної Європи. І Польщі просто бракує робочих рук, – розповідає Дмитро Тичина, який перевіз до сусідів свою будівельну кампанію.

Це нам підтвердив і польський бізнесмен Кшиштоф, який на роботу бере переважно українців.

Віолета – одна з тих, хто пройшла свій шлях від простої працівниці до тім-лідера офісу у Варшаві. Тепер вона сама рекрутер. І дає поради українцям, як отримати кращу роботу в Польщі, і не наробити помилок. Каже – якщо мови не знаєш, починати краще з малого.

Робота за кордоном у 2021

Європа відчинила свої кордони після півторарічного коронавірусного карантину. Переважно завдяки вакцинації, адже за орієнтовними підрахунками, третина населення світу вже отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Тож поступово повертається потік туристів у курортні країни, крок за кроком відновлюються економіки держав. І знову за кордоном зросла потреба у трудових мігрантах.

Польські, чеські, німецькі роботодавці активно запрошують українців на роботу. Спеціальні групи у Facebook переповнені пропозиціями працевлаштування за кордоном. Охочих українців отримати роботу за кордоном теж не бракує.