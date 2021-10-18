В автобусах, потягах і літаках. Збираєтесь у мандрівку – готуйтесь до нових правил. Тепер вони стосуватимуться не лише міжнародних сполучень. Нові обмеження для тих, хто подорожує всередині України. З однієї області в іншу.

Уже з наступного тижня для таких мандрівок кожен пасажир повинен мати з собою або негативний ПЛР-тест, або сертифікат про вакцинацію. Для жовтої зони достатньо одного щеплення. Для червоної має бути дві дози. Обмеження не стосуватимуться електричок і міського транспорту.

“Все для того, щоби зменшити поширення коронавірусу“, – кажуть у Міністерстві охорони здоров’я. Кількість хворих цього тижня побила новий рекорд – 19 тис. за добу.

Що головніше: квиток чи сертифікат? У перевізників нині запитань більше, ніж відповідей.

Квиток квитком, але без тесту чи сертифіката у потяг точно не пустять. Вже визначились в Укрзалізниці. І тут не має значення, що проїзний документ купили ще до обмежень.

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Щоби спростити завдання пасажирам, на перонах залізничники планують розташувати спеціальні лабораторії, де пасажири зможуть робити Covid-тести. Звісно, власним коштом. Для посадки згодиться й експрес-тест, зроблений не пізніше 72 годин до мандрівки. А от перевірятимуть усі ці документи провідники.

Нові коронавірусні правила у транспорті – не єдине, над чим задумалися чиновники. У Львові, наприклад, хочуть піти далі. Обмежити доступ невакцинованих до кав’ярень і ресторанів.

У європейських країнах такі норми діють вже кілька місяців. Без Covid-сертифіката не можна зайти до Європарламенту чи інших держустанов, а також міжміського транспорту.

Як це працює у Франції? Потрібні документи перевіряє водій. У Франції наразі вакциновано 86% громадян. Тож під час посадки в автобус QR-коди є у всіх – або в телефоні, або на папері.

Прогнози медиків для України не втішні. Штам Дельта значно небезпечніший за попередників. Тому карантинні правила, як не крути, доведеться робити ще жорсткішими.

Запорізька область, місто Мелітополь. Тут місцеві чиновники, не чекаючи на урядові обмеження, запровадили свої правила проїзду в міському транспорті. Невакцинованих не пускають.

Але іншого виходу чиновники не бачать. У місцевій інфекційній лікарні вільних ліжок вже немає.

До Ради хочуть впускати лише з Covid-сертифікатом

У Верховній Раді України планують розглянути проект постанови, яка передбачає обмеження на відвідування будівлі парламенту невакцинованими особами.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу після засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук.

Йдеться про проект постанови № 6154 Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби.