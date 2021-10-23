Українці традиційно перейдуть на зимовий час в останню неділю жовтня: цього року годинник необхідно буде перевести в ніч з 30 на 31 жовтня.

О 4.00 стрілки хронометрів необхідно буде перевести на годину назад – на 3.00.

Про те, які ще країни переходять з літнього на зимовий час, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

В яких країнах переводять час

Австралія;

Австрія;

Аландські острови;

Албанія;

Андорра;

Багамські острови;

Бельгія;

Бермуди;

Болгарія;

Боснія та Герцеговина;

Ватикан;

Великобританія;

Угорщина;

Гаїті;

Німеччина;

Генсі;

Гібралтар;

Палестинська автономія;

Гренландія;

Греція;

Данія;

Джерсі;

Ізраїль;

Йорданія;

Іран;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Кіпр;

Республіка Косово;

Куба;

Латвія;

Ліван;

Литва;

Ліхтенштейн;

Люксембург;

Північна Македонія;

Мальта;

Мексика;

Молдова;

Монако;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

Норвегія;

Острів Мен;

Парагвай;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Садр;

Самоа;

Сан-Марино;

Сен-П’єр та Мікелон;

Сербія;

Сирія;

Словаччина;

Словенія;

США;

Теркс та Кайкос;

Тонга;

Україна;

Фарери;

Фіджі;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чорногорія;

Чехія;

Чилі;

Швейцарія;

Швеція;

Естонія.

Вперше в Україні переведення годинників відбулося ще за часів СРСР – у 1981 році. 13 травня 1996 року Кабінет міністрів ухвалив постанову Про порядок обчислення часу, що стосувалася переведення стрілок годинника двічі на рік для економії електроенергії.

Багато держав уже відмовилися від подібної практики, оскільки вона, за інформацією вчених, порушує біологічні ритми людини, підвищуючи таким чином ризик виникнення серцево-судинних та імунних захворювань.

В Україні депутати Верховної Ради вже намагалися скасувати переведення стрілок годинника. Зокрема, 20 вересня 2011 року парламентарі ухвалили постанову Про зміну порядку обчислення часу на території України, згідно з якою країна мала перейти на постійний літній час (часовий пояс UTC+3), але пізніше змушені були визнати документ недійсним.

У березні 2021 року народні обранці підтримали законопроект про скасування сезонного переведення годинників та встановлення постійного зимового часу, проте у другому читанні депутати провалили голосування.