Околиці Києва. На галявині натягнуті попереджувальні стрічки – тут працюють сапери.

Начальник групи Юрій Цикнюк одягає шолом, бронежилет і спокійно йде до ділянки, де щойно виявили підозрілий металевий предмет. Найнебезпечніше завдання – акуратно викопати снаряд. Далі найцікавіше, це ліквідація.

– Близько 30 кг вибухової речовини, ну це доволі потужний вибух.

Коли все підготовлено, саперна група відходить на 100 метрів і ховається в бліндажі. Нерозірвані старі боєприпаси – найпростіше, з чим може стикнутись сапер служби надзвичайних ситуацій.

Саме на муляжах сапери опановують свій небезпечний фах. Юрій каже: головне в ньому уважність та терплячість.

Інша професія теж на знешкодженя, щоправда, цілі рухомі. Річ про тілоохоронців. Їх гардероб продуманий до дрібниць. Жодної випадкової деталі, навіть краватка не звичайна.

Максим Романчук – співробітник Управління державної охорони. Особисто охороняв третього, четвертого та п’ятого президентів України. Тепер відповідає за безпеку голови Верховної ради. Його ж особистий захист гарантує прихований бронежилет.

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Якщо на президента направляють зброю, то захистити лідера та знешкодити нападаючого – два завдання, які виконуються одночасно.

Професійний охоронець вміє стріляти з усього, що попадеться під руку. А основний інструмент, той що завжди непомітно висить у кобурі.

Тілоохоронці все життя відпрацьовують одні й ті самі рухи, які можуть знадобитись лише раз у житті. Коли все вирішують долі секунди.

Це одна з професій, де на кону стоїть все – в буквальному сенсі. Які ж гроші можуть в виправдати такий ризик?

– Ну в нас це не є такою дуже сильною таємницею. Тобто там починається приблизно від 15-16 тис. грн і вище.

Очевидно, сюди йдуть працювати зовсім не за круглими сумами. Це безумовна пристрасть.

Як і для нашого наступного героя. З яким ми зустрічаємось на даху. Скручені мотузки, карабіни, альпіністські ремені. Ми забрались на дах однієї з найвищих будівель столиці, щоб відчути, як це – мити вікна на висоті 34 поверсі.

Леонід Рачковський – професійний промисловий альпініст. У справі промислових альпіністів тисяча деталей, і кожна на вагу життя.

Якщо робити все фахово, то ризику немає. Якщо відсунути страх, то спуск, справа проста: натискаєш на важіль, мотузка проходить через карабін, потім переставляєш ноги. Найголовніші якості альпініста, каже Леонід, – це сміливість, відповідальність та вміння працювати руками.

Промисловий альпінізм – це будь-які роботи на висоті. Від миття вікон, до підйому габаритних речей. Приміром, джакузі чи навіть роялів. А ще монтаж різних конструкцій. І тут головне, не впустити інструмент.

Найгірше, що може трапитись в цій роботі – це, звісно обрив мотузки, – каже Леонід, для цього існує страховочна.

За які ж гроші люди йдуть на такий ризик? Леонід зізнається – зарплата промислового альпініста в цілому вища за середню по Україні, щоправда, нестабільна.

– За цей рік зарплата була від 4,5 тис. грн за місяць до 50 тис. за місяць.

Але більшість промислових альпіністів тут не за грошима. А за романтикою висоти.

Премія HR-бренд 2021

21 жовтня відбулася церемонія нагородження Премії HR-бренд Україна – 2021, під час якої були названі кращі проекти в галузі управління персоналом українських роботодавців.

Премія HR-бренд компанії grc.ua проходить одинадцятий рік поспіль. Це конкурс серед працівників HR-сфери, який дозволяє простежити актуальні тенденції, нові ідеї на ринку праці і назвати кращих.