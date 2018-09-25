Чому восени краще їздити на зимових шинах

Незважаючи на відсутність льоду, снігу і морозів, осінь нині на тому етапі, коли вже усі повинні взути свої машини в зимову гуму.

Згідно з рекомендаціями виробників, встановлювати зимові шини слід при зниженні середньодобової температури нижче 7 градусів за Цельсієм, пише Автоцентр.

Обумовлено це тим, що нижче цієї межі температури властивості гуми протектора літніх шин серйозно змінюються – вона стає значно твердіше, тому зчіпні властивості погіршуються досить істотно.

А це і збільшення гальмівного шляху при екстреному гальмуванні не на якісь сантиметри, а на цілі метри, всередині яких можуть знаходитися і пішоходи, і автомобілі.

Причина погіршення зчіпних властивостей в цьому випадку дуже проста – затверділа через холод гума протектора не може продавити мікронерівності на асфальті. Під час такого руху реальна площа контакту шини з дорогою істотно знижується, що разом з відсутністю вдавлювання гуми у мікронерівності дороги і є причиною серйозного погіршення зчіпних властивостей.

У наших умовах експлуатації ситуація на літніх шинах ускладнюється і тим, що на дорогах багато мокрого листя. У дощову погоду вони в багатьох місцях перетворилися на своєрідну гниючу масу, перетворивши дорожнє покриття на ковзанку зі своєрідною підкладкою.

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Встановивши зимові шини, у вашому розпорядженні залишається ефективна робота гальмівної системи на мокрому і сухому осінньому асфальті. Що стосується листяної каші, то і тут на зимових шинах ви будете у виграші, так як малюнок протектора при гальмуванні ефективно згрібає і частково поглинає це дорожнє сміття, поліпшуючи зчеплення з дорогою.

До слова, нагадуємо про 5 основних моментів, на які необхідно звертати увагу при виборі зимової гуми.