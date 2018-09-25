Авто у кредит: які машини вигідно купувати і скільки доведеться переплатити (ІНФОГРАФІКА)

Умови автокредитування в Україні, скільки доведеться переплатити, який повинен бути дохід і ризики – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

У липні 2018 року середня зарплата склала 9774 грн

Якщо ви родина з середнім доходом, не чекайте швидкого придбання автомобіля. В умовах нинішньої економіки вам доведеться відкладати 11 років.

Можна накопичити і за 5 років, але тільки у режимі жорсткої економії. Про відпустку доведеться забути, новий одяг теж і ніяких розваг. На найближчі кілька років ваші найкращі друзі – диван і телевізор.

– Це якщо у родині двоє дорослих людей, які працюють. Якщо є діти, то взагалі нереально зібрати. Тут би прожити, – розповідає старший аналітик Forex Club at ForexCLub Андрій Шевчишин.

При такому доході кредит теж не варіант, ризики великі, та й банк, швидше за все, відмовить.

– У цьому випадку придбати машину можна лише через продаж іншого майна. Або ж, купувати б\у автомобіль, – зазначає експерт.

Скільки потрібно заробляти

Інша справа 35 тисяч гривень на місяць. Саме такий дохід дозволить взяти машину у кредит і комфортно жити.

– Заробіток сім’ї повинен бути стабільним і становитиме 35 тис. грн, а краще бути від 50 тис. грн – $1,5-2 тис. на місяць. Це допоможе накопичити на початковий внесок по кредиту і оплачувати інші платежі, – розповідає економіст.

Це за умови вартості машини $18 тисяч, процентної ставки 20% річних і додаткових витратах: 30% стартовий платіж – $5 тис., реєстрація у ПФ – 4% = $700 і страхування КАСКО $700. При цьому термін кредиту складе 2 роки, а щомісячний платіж – 12,5 тис.

Щоб покрити початкові витрати по кредиту, потрібно збирати 2-3,5 років. Залежить від того, скільки коштів відкладаєте.

Без кредиту нове авто середнього класу зможете купити через років 7. Це при тому ж заробітку – 35 тисяч гривень на сім’ю.

– Оптимально щомісяця відкладати 10% від доходу. Однак ми все розуміємо, що навіть у такому випадку виникає безліч непередбачених витрат, які з’їдають заощадження, зовсім нецільовим способом. У підсумку, відкладати необхідно більше, і бажано розміщувати ці заощадження на депозитних рахунках, у державних облігаціях. Тоді гроші будуть працювати. Навіть конвертувати у валюту і розміщати на депозитах – буде вигідніше, ніж просто відкладати у конверт, – радить економіст.

Які авто вигідно купувати

Все залежить від ваших завдань і кількості намотаних кілометрів на день.

– Якщо ви щодня їздите багато або робите далекі поїздки, заощадити допоможуть авто на дизелі або газу. Дизельні авто споживають менше палива ніж бензинові, а газ коштує у 2 рази дешевше бензину. Якщо проїжджаєте до 80 км у рамках міста і є можливість заряджати, то потрібно звернути увагу на електромобілі Nissan Leaf, наприклад. Ціни на бюджетні ліфи $10-15 тисяч, – розповідає представник компанії Carsgroup Віталій Загородній.

При виборі автомобіля звертайте увагу на його пробіг, на загальний технічний стан та історію обслуговування. При виборі автомобіля бажано звертатися до фахівців для повноціної перевірки машини. Ну або хоча б перевірте двигун, ходову частину авто і всі інші вузли на хороших СТО.

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Автокредитування в Україні

У 2008 році в Україні сталася криза. Це відбилося і на ринку автокредитування. Він помітно просів. Тоді банки не наважувалися вступати в угоди, пропозицій було дуже мало.

Однак у 2017 році ситуація змінилася. Зараз банки все частіше пропонують свої послуги у цьому сегменті.

– Росту автокредитування сприяє відновлення авторинку: у 2017 році продажі нових автомобілів в Україні зросли на 25% до 82 тис. штук, – каже виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

В Україні модель автокредитування заснована на партнерських програмах банків і дилерів, які продають автомобілі. Часто в автомобільних салонах можна зустріти кредитного фахівця. Він представляє інтереси декількох банків, розповідає про умови, допомагає заповнити анкету позичальника і грамотно підготувати пакет документів.

– Дуже часто спеціальні кредитні програми заточені під конкретні марки автомобілів. Банки, що видають кредити, часто співпрацюють з глобальними фінансовими корпораціями автовиробників – Renault Finance, Chevrolet Finance або KIA Finance, – розповідає експерт.

У разі відсутності такого співробітника в автосалоні, потрібно звернутися в банк.

Що пропонують банки

Переплата по кредиту у середньому становить 26-30%.

Відсоткова ставка коливається від 0,01% до 35% річних і залежить від суми початкового внеску і терміну кредитування. Чим більше первинний внесок і менший термін кредитування, тим менше процентна ставка.

Ось як це виглядає на практиці:

Термін кредитування Средня ставка Мінімальна ставка Максимальна ставка 1 рік 8,48 % 0,01% 35,46 % 3 роки 12,30 % 4,10% 33,45 % 5 років 13,97 % 6,80% 33,05% 7 років 14,53 % 8% 32,87%

Банк не стягує комісію за дострокове погашення кредиту.

Термін кредитування від 1 року до 7 років. Але заборгованість можна погасити і достроково. Для цього зверніться у банк і укладіть додаткову угоду за кредитним договором.

Мінімальна сума кредиту – 100 тис. грн, максимальна – 1 млн 250 тис. грн. При цьому початковий внесок від 20%, для підприємців – від 30%.

– Правда не потрібно забувати і про додаткові витрати: комісія банку за оформлення кредиту, ти зобов’язаний застрахувати своє життя, і, звичайно, повне КАСКО. І пам’ятайте, що кредит – це обмеження у русі. Виїзд за кордон можливий лише після одержання листа від банку з дозволом на виїзд, – підкреслює незалежний фінансовий консультант Олена Шиманська.

Щодо витрат по кредиту вас повинен повідомити банк. Можна також скористатися кредитним калькулятором на сайті finance.ua. Тут потрібно тільки підставити числа. Але орієнтуватися потрібно, перш за все, на інформацію від банку.

Огляд пропозицій банків

Щоб взяти авто у кредит, потрібно вивчити пропозиції банків. Припустимо, ви збираєтеся придбати машину середнього класу, вартістю 700 тис. грн. Ви розумієте, що зможете погасити кредит десь за 5 років. При цьому ви готові зробити початковий внесок у розмірі 50%.

У такому випадку з пропозиціями виступлять 15 банків. При цьому реальна процентна ставка коливатиметься від 9,99% до 33% річних.

При виборі банку орієнтуйтеся на рівень його надійності, репутацію, досвід роботи в автокредитуванні, а також на кількість діючих автосалонів-партнерів.

Портрет покупця

Варто пам’ятати, що банки не всім дають кредит і є основні вимоги.

– Вік не менше 25 років і українське громадянство – обов’язкові критерії. Також людина повинна бути зареєстрована (прописана) на території України (підконтрольній українській владі) і офіційно працювати не менше 12 місяців, – розповідає Олена Шиманська.

При цьому ваш дохід не може бути менше 16 тисяч гривень.

Плюси і мінуси

І навіть, якщо умови банку підходять і дохід дозволяє, будьте уважні, зважте всі за і проти. Пам’ятайте, кредит – це завжди ризик.

Серед плюсів – можливості. Вам не потрібно збирати роками, ви можете відразу пересісти з громадського транспорту на власне авто. Особливо це вигідно, коли машина – джерело доходу. Наприклад, вам потрібно постійно їздити по зустрічам.

Операцію можна вважати вигідною, якщо ви зібрали більшу частину суми і вам не вистачає всього лише 20%. А в автосалоні є дуже вигідна пропозиція з обмеженими термінами дії.

Мінуси – це, звичайно, переплата по кредиту, а також неможливість продати автомобіль до погашення позики. Також у вас може змінитися рівень доходів: від втрати роботи ніхто не застрахований.

Ризики

Але куди більш серйозний ризик – ймовірність потрапити на шахраїв.

– Ви подаєте документи у банк. Вам через кілька днів дають відмову у кредиті. Ви шукаєте інший банк для кредитування. Тим часом з ваших документів робляться копії і за підробленими документами оформляється кредит. Через якийсь час надходить вимога погасити борг по кредиту. Зазвичай це закінчується довгими судовими розглядами, – розповідає фінансовий консультант.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, не варто звертатися до неперевірених кредитних брокерів. Не укладайте угод через інтернет і тим більше не відправляйте свої дані.

Як не підписати собі вирок

Другий не менш серйозний ризик пов’язаний із кредитним договором. Зазвичай у договорі великими літерами прописують основні умови, а різні комісії, платежі – вказують дрібним, непомітним шрифтом. Як правило, людина не звертає на це увагу і не читає. У підсумку додаткові умови значно збільшують переплату по кредиту і заганяють у боргову яму.

Уникнути цього допоможе уважне вивчення всіх умов договору.

– Відповідно до Закону України, істотними умовами кредитного договору є предмет, права та обов’язки сторін, плата і термін, – заявляє адвокат Олександр Босенко.

У договорі повинні бути вказані:

чітка процентна ставка. Важливо, щоб була прописана неможливість її збільшення банком в односторонньому порядку;

чіткий термін повернення коштів без можливості в односторонньому порядку його скорочення;

порядок плати, обов’язки, права і відповідальність сторін щодо надання та погашення кредиту.

Також важливо домогтися чіткої відповіді від банку, скільки насправді доведеться платити по кредиту, які неустойки погасити у разі прострочки по кредиту. Обов’язково попросіть зробити розрахунок за кредитом і роздрукувати вам екземпляр.

Якщо ж умови договору вас бентежать, краще проконсультуйтеся з юристом.

– У таких справах варто звертатися до юриста, оскільки кредит – ризикована справа. У своїй практиці я часто зустрічаю, що люди, читаючи пункти, які банком дуже хитро написані, не розуміють їх суть і ризики, – розповідає адвокат.

Тому беріть з собою на зустріч юриста. Це допоможе уникнути підписання договору на “вигідних” для банку умовах.

Ангеліна Маліновська