Хімічна зброя і гранатомет не страшні. Трамп показав новий лімузин

Новий лімузин президента США Дональда Трампа вперше засвітився на публіці під час його приїзду у штаб-квартиру ООН.
Президентський лімузин має ту саму назву – Beast (з англійської – “звір”) та зроблений на базі різних моделей американського концерну General Motors.
Зовні лімузин президента США нагадує сучасні моделі Cadillac, однак в основі машини лежить шасі від середньорозмірного фургону Chevrolet Silverado. В якості силового агрегату використано 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette.
Звір броньований. За різними оцінками, його маса складає від 6 до 9 тон.
Кузов може витримати влучення з гранатомета. Автомобіль має системи пожежогасіння та камеру нічного бачення.
Крім того, президентський Cadillac оснащений сучасною системою життєзабезпечення.
Авто витримує атаку хімічною та бактеріологічною зброєю, для чого кабіна зроблена герметичною, у ній є фільтри та запас повітря.
У лімузині є також установка для розпилювання сльозогінного газу і навіть зберігається кров для переливання.
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Нагадаємо, як лімузин Трампа застряг у воротах палацу в Бельгії.