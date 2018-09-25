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Хімічна зброя і гранатомет не страшні. Трамп показав новий лімузин

Новий лімузин президента США Дональда Трампа вперше засвітився на публіці під час його приїзду у штаб-квартиру ООН.

Президентський лімузин має ту саму назву – Beast (з англійської – “звір”) та зроблений на базі різних моделей американського концерну General Motors.

Зовні лімузин президента США нагадує сучасні моделі Cadillac, однак в основі машини лежить шасі від середньорозмірного фургону Chevrolet Silverado. В якості силового агрегату використано 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette.

Звір броньований. За різними оцінками, його маса складає від 6 до 9 тон.

Кузов може витримати влучення з гранатомета. Автомобіль має системи пожежогасіння та камеру нічного бачення.

Крім того, президентський Cadillac оснащений сучасною системою життєзабезпечення.

Авто витримує атаку хімічною та бактеріологічною зброєю, для чого кабіна зроблена герметичною, у ній є фільтри та запас повітря.

У лімузині є також установка для розпилювання сльозогінного газу і навіть зберігається кров для переливання.

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Нагадаємо, як лімузин Трампа застряг у воротах палацу в Бельгії.

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