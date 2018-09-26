Нові правила евакуації: які авто заберуть та скільки штраф

27 вересня починають діяти нові правила евакуації транспортних засобів.

Згідно з новими правилами евакуації транспортних засобів, які почнуть діяти з 27 вересня, мінімальна вартість евакуації автомобіля і зберігання його на штрафмайданчику одну добу складе 864 гривні з урахуванням ПДВ.

Про це повідомляє Дорожній Адвокат на своїй сторінці в Facebook.

За евакуацію автомобіля вагою до 2-х тонн потрібно буде заплатити 600 грн. До цього потрібно ще додати вартість зберігання автомобіля на штрафмайданчику (перші сім діб – 140 грн за добу), до того ж ПДВ і штраф за порушення ПДР. Евакуація важчих машин буде коштувати дорожче.

В яких випадках евакуюють машину

Якщо порушені правила зупинки, стоянки, паркування, якщо не оплачена парковка, якщо припаркований автомобіль значно заважає дорожньому руху.

Автомобіль евакуюють на штрафмайданчик, якщо він залишений на проїжджій частині в два і більше ряди, на трамвайних коліях, мостах, на пішохідних переходах або біля них, на перехрестях і біля них, ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту, ближче, ніж 10 метрів від місця дорожніх робіт тощо.

Читайте: Чому восени краще їздити на зимових шинах

Неправильна парковка обов’язково має бути зафіксована за допомогою фото або відео. Власник евакуйованого автомобіля спочатку повинен оплатити вартість транспортування, зберігання і штраф, після чого зможе його забрати.

До слова, Факти ICTV знайшли 6 аргументів відмовитися від використання автомобіля.