Є 5 основних моментів, на які необхідно звертати увагу при виборі зимової гуми: малюнок протектора, шипи, виробник, специфікація, маркування.
Як обрати зимову гуму для авто і коли її краще ставити.
Фахівці радять відвідати шиномонтаж, як тільки температура повітря опуститися нижче +7.
Читайте: Чому восени краще їздити на зимових шинах
А самі поради щодо вибору зимової гуми можна розділити на кілька важливих блоків.
1. Разновідності зимової гуми
У вас є два варіанти: нешипованная гума (європейська та скандинавська) і шипована гума.
- Європейська гума підійде для водіїв, які люблять швидку їзду. У неї найбільш ефективне зчеплення з дорогою при поганій погоді, діагональний малюнок протектора, багато водовідвідних каналів.
- Скандинавська гума підійде для тих, хто їздить не дуже швидко. Вона має хороше зчеплення з дорогою на льоду, м’які по жорсткості шини, малюнок складається з особливих прямокутників або ромбів, під час руху легко пробиває крижаний покрив. Підходить для асфальтових доріг.
- Шипована гума має ефективне “прилипання” до вкритої льодом дороги і швидке гальмування в екстрених випадках. Ідеально підходить для водіїв, що тільки недавно сіли за кермо. Шини середньої жорсткості, малюнок протектора звивистий і хвилеподібний. Але варто звернути увагу, що в деяких країнах Європи шипована гума заборонена.
2. Виробник і специфікація гуми
Як правило, дешева зимова гума не зовсім якісна. Тому обов’язково вивчіть специфікацію, а також подивіться відгуки про обраної моделі і виробника.
Найкраще пошукати на декількох майданчиках.
3. Проведіть для покришки своєрідний тест-драйв
Проведіть по шині текстильної рукавичкою в напрямку малюнка протектора. Якщо на шляху вашої руки не було ніяких перешкод, значить, продукт хороший.
4. Термін придатності зимової гуми
За ГОСТом, нова гума повинна зберігатися не більше 2-х років.
5. Вивчіть маркування
Перш ніж купити нову зимову “взуття” для автомобіля попросіть у продавця сертифікат відповідності європейським і українським стандартам.
Нагадаємо, сайт Факти ICTV зробили тест, який покаже, чи безпечний ви водій.