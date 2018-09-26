Є 5 основних моментів, на які необхідно звертати увагу при виборі зимової гуми: малюнок протектора, шипи, виробник, специфікація, маркування.

Як обрати зимову гуму для авто і коли її краще ставити.

Фахівці радять відвідати шиномонтаж, як тільки температура повітря опуститися нижче +7.

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А самі поради щодо вибору зимової гуми можна розділити на кілька важливих блоків.

1. Разновідності зимової гуми

У вас є два варіанти: нешипованная гума (європейська та скандинавська) і шипована гума.

Європейська гума підійде для водіїв, які люблять швидку їзду. У неї найбільш ефективне зчеплення з дорогою при поганій погоді, діагональний малюнок протектора, багато водовідвідних каналів.

підійде для водіїв, які люблять швидку їзду. У неї найбільш ефективне зчеплення з дорогою при поганій погоді, діагональний малюнок протектора, багато водовідвідних каналів. Скандинавська гума підійде для тих, хто їздить не дуже швидко. Вона має хороше зчеплення з дорогою на льоду, м’які по жорсткості шини, малюнок складається з особливих прямокутників або ромбів, під час руху легко пробиває крижаний покрив. Підходить для асфальтових доріг.

підійде для тих, хто їздить не дуже швидко. Вона має хороше зчеплення з дорогою на льоду, м’які по жорсткості шини, малюнок складається з особливих прямокутників або ромбів, під час руху легко пробиває крижаний покрив. Підходить для асфальтових доріг. Шипована гума має ефективне “прилипання” до вкритої льодом дороги і швидке гальмування в екстрених випадках. Ідеально підходить для водіїв, що тільки недавно сіли за кермо. Шини середньої жорсткості, малюнок протектора звивистий і хвилеподібний. Але варто звернути увагу, що в деяких країнах Європи шипована гума заборонена.

2. Виробник і специфікація гуми

Як правило, дешева зимова гума не зовсім якісна. Тому обов’язково вивчіть специфікацію, а також подивіться відгуки про обраної моделі і виробника.

Найкраще пошукати на декількох майданчиках.

3. Проведіть для покришки своєрідний тест-драйв

Проведіть по шині текстильної рукавичкою в напрямку малюнка протектора. Якщо на шляху вашої руки не було ніяких перешкод, значить, продукт хороший.

4. Термін придатності зимової гуми

За ГОСТом, нова гума повинна зберігатися не більше 2-х років.

5. Вивчіть маркування

Перш ніж купити нову зимову “взуття” для автомобіля попросіть у продавця сертифікат відповідності європейським і українським стандартам.

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