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Контроль швидкості на дорогах: патрульні знову отримають радари

Патрульна поліція почала отримувати лазерні вимірювачі швидкості TruCAM для фіксації порушень правил дорожнього руху.

ПДР

Про це повідомив у Facebook фахівець з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху та заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

– Патрульна поліція отримала на руки сертифіковані і перевірені Труками. Крім швидкості, прилад може фіксувати факт порушення правил зупинки або стоянки у прив’язці до часу і простору! А це означає, що при наявності водія буде виписаний штраф. А при його відсутності – евакуація ТЗ на штрафмайданчик! – зазначив він.

Підтвердив цю інформацію у коментарі УНІАН директор Департаменту МВС України Артем Шевченко.

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– Вони у нас вже були. Вони не надходили. Завтра надійдуть…Уже завершено процес пересертифікації, їх треба було юридично ще раз пересертифікувати…Головний елемент – початок контролю швидкості. Але їх небагато, – сказав він.

За його словами, патрульні почнуть використовувати TruCAM найближчим часом.

До слова, 27 вересня починають діяти нові правила евакуації транспортних засобів.

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