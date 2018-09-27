27 вересня починають діяти нові правила евакуації транспортних засобів. Крім того, набувають чинності і нові штрафи за деякі правопорушення. Скільки і за що доведеться платити порушникам – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Закон щодо евакуації поліцією припаркованих автомобілів, що перешкоджають рух транспорту, набуде чинності 27 вересня.

Крім того, зміни внесені у розміри штрафів.

Нові штрафи

За евакуацію автомобіля вагою до 2-х тонн потрібно буде заплатити 600 грн.

До цього потрібно ще додати вартість зберігання автомобіля на штрафмайданчику (перші сім діб – 140 грн за добу), до того ж ПДВ і штраф за порушення ПДР. Евакуація важчих машин буде коштувати дорожче.

А за деякі правопорушення доведеться сплатити аж у 20 разів більше. За перевищення встановленої норми швидкості більш ніж на 50 км на годину водій буде змушений заплатити штраф до 3,4 тис.грн (раніше – 510 грн).

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди змусять сплатити штрафу від 255 грн. до 3,4 тис.грн. Також за це можуть окремо позбавити прав строком до 6-ти місяців.

За керування автомобілем без прав, або невідповідної категорії штраф може сягнути 10,2 тис.грн (раніше – 510 гривень).

Якщо водій знову сяде за кермо і не матиме при собі прав, то вже заплатить в 4 рази більше – 40,8 тис. грн.

Українські водії, які позбавлені права керувати транспортними засобами, але все ж сіли за кермо, змусять заплатити 20,4 тис.грн. За повторне правопорушення штраф зросте удвічі.

Відносно неправильного паркування машини: інспектори зобов’язані складати протоколи порушень навіть без водія.

Хто і за що евакуюватиме

Закон дозволяє поліції евакуювати припарковані автомобілі, які перешкоджають руху транспорту.

Вашу машину евакуюють, якщо порушені правила зупинки, стоянки, паркування, якщо не оплачена парковка, якщо припаркований автомобіль значно заважає дорожньому руху.

Автомобіль “поїде” на штрафмайданчик, якщо він залишений на проїжджій частині у два і більше рядів, на трамвайних коліях, мостах, на пішохідних переходах або біля них, на перехрестях і біля них, ближче 30 метрів від зупинки громадського транспорту, ближче, ніж 10 метрів від місця дорожніх робіт тощо.

Неправильна парковка обов’язково повинна бути зафіксована за допомогою фото або відео. Власник евакуйованого автомобіля спочатку повинен оплатити вартість транспортування, зберігання і штраф, після чого зможе його забрати.

Як повідомлять про евакуацію авто

Обставини, що послужили підставою для тимчасового затримання транспортного засобу, повинні бути обов’язково зафіксовані у режимі фотозйомки або відеозапису і в відповідному протоколі про адміністративне правопорушення.

Інформація про евакуацію повинна відразу ж передаватися на мобільний номер і електронну пошту власника автомобіля.

Постанова про адміністративне стягнення за порушення правил парковки може виноситися без участі порушника.

Інспекторам з паркування забороняється приймати готівкові кошти як плату за послуги паркування.

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Де треба паркуватися

Нагадаємо, відповідно до ПДР, зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху). У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом.

Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються.

Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше ніж у два ряди.

Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів.

Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною.

На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не реґламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів.

На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу.

На трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих Правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини — лише для посадки (висадки) пасажирів чи виконання вимог цих Правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв.