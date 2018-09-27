Підготуватися до тривалої поїздки на авто потрібно завчасно. Наприклад, скласти списки необхідних речей і упакувати розваги в дорогу. До Всесвітнього дня туризму Факти ICTV зібрали кілька порад, як зібратися в подорож на авто.

27 вересня традиційно відзначається Всесвітній день туризму.

Спеціально до свята, ми підготували 5 простих порад, щоб тривала подорож на автомобілі не перетворилася на пекло.

Складіть списки за тиждень-два до поїздки.

Складіть список речей, які ви візьмете з собою, а також список справ, які необхідно зробити до поїздки.

Приміром, підготовка авто до перевезення, мийка, полірування або чистка.

Записування на папері допоможе вам менше переживати про те, що ви щось забудете.

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Зберіть речі за кілька днів до поїздки.

Це дозволить обдумати, які речі необхідно додати/забрати, а також знизить рівень стресу.

Спакуйте додатковий ручний багаж.

Ви можете покласти книги, електронні розваги, закуски, які не псуються, а також напої.

Врахуйте, що якщо візьмете в дорогу газовані напої, із них може вийти газ.

Переконайтеся, що зібрали розваги в дорогу.

Якщо берете портативний DVD-плеєр, завчасно переконайтеся, що авто підготовлено для його установки.

Якщо їдете з дитиною, не забудьте взяти іграшки.

Зарядіть всі електронні пристрої, навіть якщо маєте зарядний пристрій для авто.

Значно комфортніше сидіти на задньому сидінні з телефоном або планшетом, а не плутатись у шнурах.

До речі, Факти ICTV створили плейлист зі 100 пісень для авто, які не дадуть вам сумувати за кермом.