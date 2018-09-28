З 27 вересня в Україні почали діяти тільки нові штрафи за неправильне паркування. Факти ICTV розповідають, чому новий закон не працює на 100 %, чи ефективні нові правила паркування та чому українці поки що не будуть платити двадцятикратні штрафи за перевищення швидкості.

Закон України № 2262 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів набув чинності 27 вересня.

Зокрема нові впровадження мають розв’язати проблему з трафіком, розгрузити праву полосу від припаркованих машин та підвищити культуру водіння загалом.

Однак, підвищення штрафів за перевищення швидкості або за водіння без прав поки що не передбачено. Вони визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Наразі існує тільки законопроект змін, але він має бути затверджений Верховною Радою.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про нові правила паркування.

Чому закон ще “не працює”

Закон вводять поступово. Так, сьогодні в Київській міській раді визначили 68 вулиць, на яких будуть проводитись евакуації авто, що порушують правила.

По факту, з 27 вересня набули чинності лише нові правила паркування. Для того, аби інші правила вступили в силу, Кабміну слід імплементувати закон. Тобто, прописати трактування положень законопроекту, створити єдину базу правопорушень та провести низку технічних робіт. Про це заявив народний депутат Дмитро Білоцерковець.

Півроку з часу ухвалення закону виявилось недостатньо аби все урегулювати. Більше того, витрачати державні кошти на реалізацію закону стало можливо лише з 27 вересня.

За новими правилами евакуювати машину можуть не тільки співробітники поліції, а й інспектори з паркування. Для цього вони мають зробити два фото автомобіля з різних ракурсів та занести їх у відповідну базу. Однак, у них поки що немає ані обладнання, ані бази.

Мер Києва Віталій Кличко визнав, що нові правила паркування будуть діяти після затвердження підзаконних актів. Адже єдині стандарти технічних засобів, що мають фіксувати порушення, поки не впроваджені.

Подолати корупцію

Паркувальна система — одна з найбільш корумпованих. Саме тому новий законопроект спрямований на більш прозору її діяльність.

Так, міські адміністрації будуть мати додаткові повноваження, щоби створювати інспекції, які будуть займатись стягненням штрафів. Водій не буде давати гроші паркувальнику в руки. Сплата штрафів тільки через паркомат або телефонний додаток.

Фото- та відеофіксація — “листи щастя” повертаються

За новими правилами в Україні повторно запроваджують систему фото- та відеофіксації правопорушень. Зокрема, у МВС обіцяли врегулювати питання вже до кінця 2018 року.

— Ми маємо запустити систему автоматичного контролю, але зробити це не так, як під час минулої спроби 2007–2010 років, коли штрафи масово оскаржували в суді через відсутність технічного регламенту та прогалини в законодавстві. Саме тому сьогодні ми ретельно вибудовуємо всю нормативно-законодавчу базу, — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій, передає прес-служба МВС.

Результати фото та відеофіксації будуть зберігатись у Реєстрі адміністративних правопорушень та буде регулюватись МВС. Поки немає Реєстру, неможливо запустити штрафи. Тому, про двадцятикратні штрафи за водіння без прав говорити зарано.

До речі, за порушення буде сплачувати не власник авто, а порушник. Для власників авто на єврономерах окреме правило — платити буде той, хто ввіз машину в країну. Тому, тим, хто займався таким “бізнесом” доведеться сплачувати штрафи своїх клієнтів.

У порівнянні з європейськими штрафами

Країни з рекордно низькими показниками смертності в ДТП — Нідерланди, Швеція, Великобританія. Там кількість смертей становить менше 3 на кожні 100 тис. населення.

У Європі до правил дорожнього руху ставляться серйозно. Одне зі складових високої культури водіння — жорсткі правила та великі штрафи.

На всіх європейських автобанах діє система відеофіксації. Так, за перевищення швидкості на 3 км штрафи становлять від 15 євро, а за перевищення понад 40 км — від 200 євро.

У Польщі, наприклад, за перевищення швидкості в населених пунктах можуть відібрати права на 3 місяці. А водіння без посвідчення водія може коштувати до 10 років без права його отримати.

Здебільшого, у країнах Європи діє система штрафних балів. Так, окрім сплати штрафу, у спеціальній базі у водія знімають бали. У Німеччині водій має 8 балів, витративши які, він позбавляється посвідчення водія мінімум на півроку.

Загалом, нові українські штрафи дещо нижчі за європейські розцінки. Та й заходи поки що не такі радикальні.

Ефективність та практичність закону

Факти ICTV опитали київських водіїв та дізнались, чи ефективні нові штрафи за паркування та як вони змінять ситуацію у великих містах.

Мені нововведення подобаються. Можливо, стане менше людей, які лишають машини де завгодно і паркуються в три ряди. І, відповідно, стане менше заторів. Ще б зробили більше офіційних парковок, але ж у нас жадібний народ — їм шкода 5–7 грн за стоянку, — коментує водій Валерій.

На брак паркомісць скаржаться майже всі водії. Нині в Києві близько 250 тис. паркувальних місць.

У Європі зазвичай розраховують паркомісця на 17–18 % жителів міста. За європейським стандартом у Києві має бути 500 тис. місць, тобто вдвічі більше, аніж є зараз.

У нашій країні все навпаки. Штрафи прописали, за закон проголосували. Але, у нас, особливо у великих містах, катастрофічно не вистачає паркомісць і немає нормальної розмітки, — обурюється учасниця дорожнього руху Надія.

Допоки не було паркувальної реформи, не було й інвесторів, які готові вкладати гроші в будівництво парковок. За словами Дмитра Білоцерковця, зараз інвестори почали проявляти ініціативу:

— Напрацьовується велика кількість місць із будівництва паркінгів, створено відповідний інвестиційний журнал, який буде масово пропонуватися інвесторам. Сьогодні вже проявляють ініціативу деякі міжнародні компанії.

Таким чином, підвищення штрафів за порушення ПДР – фейк. Існує відповідний законопроект, але у Верховній Раді за нього ще не проголосували.

Хоча закон вже прийнятий, штрафи за парковку будуть запроваджені після того, як Кабмін вирішить технічні питання. Зокрема, у МВС пообіцяли встановити відеофіксацію до кінця року.

Штрафи за неправильну парковку почали діяти, проте виникли проблеми. Немає підзаконних актів, єдиної бази правопорушень, так само немає і сертифікованої техніки для фотофіксації порушень, не визначили штраф-майданчики, немає спеціальних квитанцій, у жодному місті не створено муніципальні служби, які мають штрафувати правопорушників.

Більш того, в Києві недостатньо паркомісць. Влада пообіцяла залучити інвесторів для будівництва наземних та підземних парковок найближчим часом.

Фото: dreamstime, gettyimages

Лілія Ященко