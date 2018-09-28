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В Японії представили автомобіль з пластмаси

В Японії представили перший автомобіль, який на 90% зроблений з пластмаси.

Електромобіль

В Японії представили перший електромобіль, який на 90% зроблений з різних видів пластмас, повідомляє NHK.

Розробляли електрокар вчені Токійського університету і виробники авто.

За рахунок різних видів пластмас, автомобіль вийшов на 40% легше звичайного, що відкриває нові перспективи у розвитку електромобілів.

 

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До слова, на дорогах зняли BMW X6M, який повинен з’явитися на ринку у 2020 році.

Фото: NHK

Відео: NHK

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