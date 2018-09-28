В Японії представили перший автомобіль, який на 90% зроблений з пластмаси.
В Японії представили перший електромобіль, який на 90% зроблений з різних видів пластмас, повідомляє NHK.
Розробляли електрокар вчені Токійського університету і виробники авто.
За рахунок різних видів пластмас, автомобіль вийшов на 40% легше звичайного, що відкриває нові перспективи у розвитку електромобілів.
およそ９割が樹脂でできた次世代の電気自動車のコンセプトカーが完成し、都内で公開されました。金属を使った従来の車に比べて大幅な軽量化が図られ、エネルギー効率がよい電気自動車の開発につながると期待されています。https://t.co/TuM82YTkbT #nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/zMEe7UvaiV
— NHKニュース (@nhk_news) 28 сентября 2018 г.
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До слова, на дорогах зняли BMW X6M, який повинен з’явитися на ринку у 2020 році.
Фото: NHK
Відео: NHK