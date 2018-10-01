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У Києві обмежать рух: коли і схема проїзду

У неділю, 7 жовтня, буде обмежено рух у зв’язку з проведенням Київського марафону.

Київ

Про це повідомляє Київ автомобільний.

Всі дороги, на яких обмежується рух (окрім Хрещатика), будуть відкриті до 16.00. Багато з них навіть раніше.
Організатори вибачаються за незручності та рекомендують заздалегідь спланувати пересування містом альтернативним маршрутом.

Просимо звернути увагу на карту.

Читайте: В Україні подорожчав проїзд у потягах

До речі, Факти ICTV підготували перелік заходів, які безумовно варті уваги у жовтні.

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