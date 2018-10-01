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Обов’язкове увімкнення фар вдень: причини та штраф за невиконання

З 1 жовтня всі водії зобов’язані включати денні ходові вогні або ближнє світло фар на заміських дорогах.

Фари

З 1 жовтня усім водіям на заміських дорогах необхідно включати денні ходові вогні або ближнє світло фар, повідомляє поліція Київської області у Facebook.

– Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня дане положення є обов’язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги, як в світлий час доби, так і в темний, – йдеться у повідомленні.

За словами поліції, саме у цей період виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

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За ігнорування вищевказаної норми передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 425 гривень.

До слова, патрульна поліція почала отримувати лазерні вимірювачі швидкості TruCAM для фіксації порушень правил дорожнього руху.

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